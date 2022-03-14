Поплатилася за підтримку Путіна: Єгорову публічно покарав турецький консул

Сніжана Єгорова / facebook, Reuters

Консул України в Анталії Емір Рустамов відмовився продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей української акторки і ведучої з відвертою проросійською позицією Сніжани Єгорової.

Артистка люто підтримувала президента країни-агресора Володимира Путіна, тому консул і прийняв таке рішення, про що Єгорова особисто розповіла на своєму YouTube-каналі.

При цьому, ведуча раптово заявила, що не підтримує вторгнення РФ в Україну.

Єгорова розповіла, що через пандемію вона з трьома дітьми (10, 12 і 15 років) вилетіла до Туреччини ще в серпні минулого року, де і знаходиться досі. Через три місяці у її синів і дочки закінчиться дія закордонних паспортів. Зіркова мати вирішила продовжити документи і написала заяву на ім'я консула.

"А сьогодні консул мене запитав: "Це ваша сторінка в Facebook?" І показав мені пост за 26 січня, який я писала до всіх сумних подій, де повідомляла, що підтримую Путіна в питаннях світової громадської безпеки", - заявила Єгорова.

Після ствердної відповіді Емір Рустамов поставив наступне питання: "Чи підтримуєте ви як і раніше Путіна?"

"Я сказала, що ні. Тоді мене запитали, чому не видалила цей пост? Я пояснила, що не можу це зробити, тому що моя сторінка зламана через Хейт і ненависть",-додала Єгорова.

"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військові дії Російської Федерації на території України", - підкреслила скандальна знаменитість. Але консул навіть після цього відмовив їй у продовженні паспортів.

Крім того, Єгорова додала, що присутні в консульстві люди аплодували такому рішенню стоячи.

Нагадаємо, раніше телеведуча каналу 1+1 Стася Ровінська, дочка Сніжани Єгорової з нецензурною лексикою звернулася до своєї матері через війну в Україні. Вона просто послала її в коментарях і попросила передплатників поскаржитися на Ютуб-канал матері, яка займає проросійську позицію.

Також раніше Сніжана Єгорова підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства".

Актрису підтримала український режисер Оксана Байрак. Вона назвала Єгорову "розсудливою людиною", а тих, хто її розкритикував, - "зграєю гієн".

Через трохи часу Єгорова знову потрапила в скандал через свою симпатію до Путіна, якого назвала "героєм нашого часу".

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