Чому Ольга Фреймут та Маша Єфросиніна ворогують: винен чоловік

Про ворожнечу між українськими ведучими Машею Єфросиніною і Ольгою Фреймут давно відомо українському шоу-бізнесу. Однак через що вони побили горщики, обидві жінки тактовно замовчують.
На відміну від Богдана Беспалова - блогера, який сам себе позиціонує, як пліткаря. Так на своєму YouTube- каналі він видав теорію про те, що не поділили Фреймут і Єфросиніна. А ділити, виявляється, було що.
У 2013 році, коли нібито зародився їхній конфлікт, обидві ведучі працювали на Новому каналі. Тоді Ольга була незаміжня, а Маша - переживала кризу 10 років у шлюбі з Тимуром Хромаєвим. Блогер стверджує, що в той час жінки звернули свій погляд на одного і того ж чоловіка, який був важливою "шишкою" на Новому.
"Є дві чарівні феї: Марія Єфросиніна та Ольга Фреймут. Як стверджують наші кошенята, які працювали в той період із пані Фреймут та Єфросініною, яблуком розбрату між цими жінками став головний принц - король Нового каналу", - стверджує Беспалов.
І хоч імені чоловіка блогер не назвав, вважається, що мова йде про Володимира Локотко - колишнього генерального директора Нового каналу (2012-2019).
Чим закінчився цей любовний трикутник відомо всім: Єфросиніна налагодила стосунки з чоловіком, і влітку 2014 року народила сина, після чого взяла творчу відпустку, а Фреймут в квітні 2015 року все ж вдалося закрутити роман з Локотко, вийти за нього заміж через два роки, та народити йому двох дітей.
Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.
Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.
Інші новини: