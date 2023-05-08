Чому Ольга Фреймут та Маша Єфросиніна ворогують: винен чоловік

Черговий "злив" від відомого пліткаря пролив світло на багаторічний конфлікт між Фреймут і Єфросиніною.

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Маша Єфросиніна та Ольга Фреймут не поділили чоловіка - ЗМІ / instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/freimutolia

Про ворожнечу між українськими ведучими Машею Єфросиніною і Ольгою Фреймут давно відомо українському шоу-бізнесу. Однак через що вони побили горщики, обидві жінки тактовно замовчують.

На відміну від Богдана Беспалова - блогера, який сам себе позиціонує, як пліткаря. Так на своєму YouTube- каналі він видав теорію про те, що не поділили Фреймут і Єфросиніна. А ділити, виявляється, було що.

У 2013 році, коли нібито зародився їхній конфлікт, обидві ведучі працювали на Новому каналі. Тоді Ольга була незаміжня, а Маша - переживала кризу 10 років у шлюбі з Тимуром Хромаєвим. Блогер стверджує, що в той час жінки звернули свій погляд на одного і того ж чоловіка, який був важливою "шишкою" на Новому.

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"Є дві чарівні феї: Марія Єфросиніна та Ольга Фреймут. Як стверджують наші кошенята, які працювали в той період із пані Фреймут та Єфросініною, яблуком розбрату між цими жінками став головний принц - король Нового каналу", - стверджує Беспалов.

І хоч імені чоловіка блогер не назвав, вважається, що мова йде про Володимира Локотко - колишнього генерального директора Нового каналу (2012-2019).

Чим закінчився цей любовний трикутник відомо всім: Єфросиніна налагодила стосунки з чоловіком, і влітку 2014 року народила сина, після чого взяла творчу відпустку, а Фреймут в квітні 2015 року все ж вдалося закрутити роман з Локотко, вийти за нього заміж через два роки, та народити йому двох дітей.

Ольга Фреймут і Володимир Локотко разом вже 8 років / instagram.com/freimutolia

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