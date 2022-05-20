"Вони публічно підтримали масове вбивство українців": Гордон показав головних зірок-рашистів

Гордон показав головних зірок-рашистів /скріншот

Попри те, що багато російських зірок покинули країну, засуджуючи військове вторгнення Україну, у РФ залишилося предостатньо артистів, які підтримують криваву війну.

Український журналіст Дмитро Гордон на своїй сторінці в Instagram вирішив показати головних підлабузників путінського режиму.

На опублікованому фото можна побачити Олега Газманова, Ларису Доліну, Миколу Баскова, надію Бабкіну, Григорія Лепса та Олександра Маршала.

"Ці воскові гниди, що давно вижили з розуму, публічно підтримали масове вбивство українців. Ми повинні знати цих "героїв" в обличчя", - написав журналіст у підписі до фото.

instagram.com/gordondmytro/

Раніше ми писали, що українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала рашиста Григорія Лепса, який вирушив на Донбас з концертами. На його прикладі вона пояснила, чому не варто звертати уваги на російських знаменитостей, які підтримують військову агресію рф.

Також повідомлялося, що журналіст і телеведучий Дмитро Гордон виступив з критикою Лариси Доліної, колишньої одеситки, яка вибухнула тирадою про нелюдів-українців, "Російський" Донбас і викорінення фашизму.

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