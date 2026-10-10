"Плакала ночами": Наталку Денисенко зрадили близькі люди

Наталка Денисенко відверто розповіла про переживання, які приховувала від суспільства.

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Наталка Денисенко про зраду близьких / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Про чию зраду розповіла Наталка Денисенко

Що відбувалося за лаштунками її публічного життя

Відома українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла про переживання, які приховувала від публіки, та важку боротьбу з емоційним вигоранням. У своєму Instagram артистка вирішила бути максимально відвертою з аудиторією і зізналася, що за її життєрадісним образом ховалися болісні переживання.

Денисенко розповіла, як ридала ночами, щоб не налякати маленького сина, а на ранок одягала маску щасливої людини й йшла на знімальний майданчик. Актриса пережила зраду тих, кого вважала найближчими, а також зіткнулася з жорстоким цькуванням у мережі.

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Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Я мовчала, коли плакала вночі, щоб син не чув, коли мене зрадили ті, кого я вважала найкращими друзями! Коли щодня читала брудні вигадки про себе, образи (навіть від незнайомих жінок), які не мали нічого спільного з моїм життям і моєю особистістю!" - поділилася Денисенко.

Імена винуватців свого стану акторка називати не стала. Однак уважні шанувальники могли згадати про нещодавні зміни в її оточенні: розлучення з актором Андрієм Федінчиком, розрив дружби з Оленою Світлицькою та віддалення від Тараса Цимбалюка, якого зірка раніше називала "майже братом". Відверте зізнання актриси викликало хвилю підтримки серед жінок, які стикаються зі схожими проблемами і змушені приховувати свій біль за бездоганною зовнішньою картинкою.

Наталка Денисенко - як вона почувається / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Багато жінок написали про такий сильний біль, про який вони ніколи нікому не розповідають і не показують. Я теж так само вранці виходила на зйомку, у світ, і посміхалася! Усі бачили сильну Наталю. І ніхто не бачив жінку, яка вже всередині нічого не відчуває…" - підсумувала артистка.

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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