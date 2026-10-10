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"Двічі вирушав на війну": принц Гаррі зробив особисте зізнання

Христина Трохимчук
10 жовтня 2026, 05:05
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Герцог Сассекський розповів, чому вирушав у гарячі точки.
Принц Гаррі про війну в Афганістані
Принц Гаррі про війну в Афганістані / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яка особиста трагедія підштовхнула принца Гаррі до військової кар’єри
  • Чому він двічі вирушав у гарячі точки

Принц Гаррі вперше розповів про причини, які спонукали його до військової кар’єри та участі в операціях на території Афганістану. Син короля Великої Британії зізнався в інтерв’ю BBC, що був глибоко вражений смертю принцеси Діани.

Щоб заглушити цей біль і позбутися почуття провини, принц пройшов підготовку в Сандгерсті, став офіцером кавалерійського полку Blues and Royals, а потім освоїв керування бойовим вертольотом. У підсумку його військова служба тривала 10 років. За цей час він дослужився до звання капітана і двічі брав участь у бойових діях проти талібів в Афганістані.

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Принц Гаррі
Принц Гаррі - де служив / фото: instagram.com, meghan

"Коли мені було трохи за двадцять, я двічі вирушав на війну, думаючи, що зможу втекти від своїх почуттів. Але цього не сталося", - зізнався герцог Сассекський.

Герцог підкреслив, що участь у бойових діях не була для нього обов’язковою - це було усвідомлене бажання втекти від внутрішніх мук. Однак війна не принесла довгоочікуваного зцілення від дитячої травми. Принц Гаррі зізнався, що навмисно забороняв собі відчувати радість, вважаючи емоційну черствість єдиним способом довести свою любов до померлої матері.

Принц Гаррі з дітьми
Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

"Я так довго перебував у стані емоційного заціпеніння значною мірою тому, що відчував провину. Я відчував, що мушу сумувати за мамою й залишатися емоційно заціпенілим, щоб довести їй, як сильно за нею сумую", - підсумував син принцеси Діани.

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Раніше Главред повідомляв, що українська блогерка Даша Кубік показала в Instagram наслідки ворожої атаки поблизу свого житлового комплексу в Києві, яка сталася вранці 8 жовтня. Дівчина поділилася з підписниками кадрами з місця події.

Також Катерина Репяхова розпочала ремонт у столичній квартирі, яку придбала для сина Михайла ще в лютому. Дружина Віктора Павлика заздалегідь подбала про майбутнє дитини та різко відповіла хейтерам на будь-які уїдливі зауваження щодо купівлі нерухомості.

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Про персону: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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