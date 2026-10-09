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Популярна блогерка вразила реакцією на приліт у її ЖК: "Не здригнулася"

Христина Трохимчук
9 жовтня 2026, 17:08
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Даша Кубік вразила підписників кадрами з місця чергової ворожої атаки.
Даша Кубік - прибуття до Києва
Даша Кубік - приліт до Києва / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Даша Кубік розповіла про приліт біля її ЖК
  • Чому реакція блогерки здивувала її саму

У четвер, 8 жовтня, ранок української блогерки Даші Кубік розпочався з гучного вибуху - ворожий приліт стався біля її житлового комплексу в Києві. Кадрами з місця удару РФ зірка поділилася у своєму Instagram.

Кубік зізналася, що найбільше її лякає те, наскільки сильно людська психіка встигла адаптуватися до страшних реалій війни.

відео дня

"Ось так розпочався вчорашній ранок. Прямо біля мого житлового комплексу - влучання. Жахливо, що це наша повсякденність, до якої психіка вже звикає", - розповіла Даша своїм підписникам.

Даша Кубік - напад на Київ
Даша Кубік - атака на Київ / фото: instagram.com, Даша Кубік

Незважаючи на потужний вибух, блогерка відреагувала спокійно і вже через деякий час збиралася на роботу. Даша Кубік висловила глибоке співчуття всім постраждалим і з болем у серці зазначила, наскільки важко усвідомлювати постійну присутність цієї небезпеки у повсякденному житті.

"Я від вибуху чомусь навіть не здригнулася. Просто подумала, що це прямо ну дуже близько. Зібралася й поїхала на роботу, просто сюр. Мені так шкода людей. І дуже-дуже сумно, дуже", - поділилася емоціями блогерка.

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Про персону: Даша Кубік

Даша Кубік - популярна українська блогерка, комік і ведуча, повідомляє oboz.ua. Здобула широку популярність у 2021 році завдяки гумористичним скетчам і відео в TikTok, де зібрала мільйонну аудиторію. Окрім блогу, Даша брала участь у проєкті "Ліга сміху", активно співпрацювала з українськими коміками (зокрема з Валентином Міхієнко) і стала ведучою перезапуску шоу "Фабрика зірок".

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