Популярна блогерка вразила реакцією на приліт у її ЖК: "Не здригнулася"

Даша Кубік вразила підписників кадрами з місця чергової ворожої атаки.

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Даша Кубік - приліт до Києва / колаж: Главред, скріншот із відео

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Даша Кубік розповіла про приліт біля її ЖК

Чому реакція блогерки здивувала її саму

У четвер, 8 жовтня, ранок української блогерки Даші Кубік розпочався з гучного вибуху - ворожий приліт стався біля її житлового комплексу в Києві. Кадрами з місця удару РФ зірка поділилася у своєму Instagram.

Кубік зізналася, що найбільше її лякає те, наскільки сильно людська психіка встигла адаптуватися до страшних реалій війни.

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"Ось так розпочався вчорашній ранок. Прямо біля мого житлового комплексу - влучання. Жахливо, що це наша повсякденність, до якої психіка вже звикає", - розповіла Даша своїм підписникам.

Даша Кубік - атака на Київ / фото: instagram.com, Даша Кубік

Незважаючи на потужний вибух, блогерка відреагувала спокійно і вже через деякий час збиралася на роботу. Даша Кубік висловила глибоке співчуття всім постраждалим і з болем у серці зазначила, наскільки важко усвідомлювати постійну присутність цієї небезпеки у повсякденному житті.

"Я від вибуху чомусь навіть не здригнулася. Просто подумала, що це прямо ну дуже близько. Зібралася й поїхала на роботу, просто сюр. Мені так шкода людей. І дуже-дуже сумно, дуже", - поділилася емоціями блогерка.

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Про персону: Даша Кубік Даша Кубік - популярна українська блогерка, комік і ведуча, повідомляє oboz.ua. Здобула широку популярність у 2021 році завдяки гумористичним скетчам і відео в TikTok, де зібрала мільйонну аудиторію. Окрім блогу, Даша брала участь у проєкті "Ліга сміху", активно співпрацювала з українськими коміками (зокрема з Валентином Міхієнко) і стала ведучою перезапуску шоу "Фабрика зірок".

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