Популярна блогерка вразила реакцією на приліт у її ЖК: "Не здригнулася"

Ви дізнаєтеся:
- Даша Кубік розповіла про приліт біля її ЖК
- Чому реакція блогерки здивувала її саму
У четвер, 8 жовтня, ранок української блогерки Даші Кубік розпочався з гучного вибуху - ворожий приліт стався біля її житлового комплексу в Києві. Кадрами з місця удару РФ зірка поділилася у своєму Instagram.
Кубік зізналася, що найбільше її лякає те, наскільки сильно людська психіка встигла адаптуватися до страшних реалій війни.
"Ось так розпочався вчорашній ранок. Прямо біля мого житлового комплексу - влучання. Жахливо, що це наша повсякденність, до якої психіка вже звикає", - розповіла Даша своїм підписникам.
Незважаючи на потужний вибух, блогерка відреагувала спокійно і вже через деякий час збиралася на роботу. Даша Кубік висловила глибоке співчуття всім постраждалим і з болем у серці зазначила, наскільки важко усвідомлювати постійну присутність цієї небезпеки у повсякденному житті.
"Я від вибуху чомусь навіть не здригнулася. Просто подумала, що це прямо ну дуже близько. Зібралася й поїхала на роботу, просто сюр. Мені так шкода людей. І дуже-дуже сумно, дуже", - поділилася емоціями блогерка.
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Про персону: Даша Кубік
Даша Кубік - популярна українська блогерка, комік і ведуча, повідомляє oboz.ua. Здобула широку популярність у 2021 році завдяки гумористичним скетчам і відео в TikTok, де зібрала мільйонну аудиторію. Окрім блогу, Даша брала участь у проєкті "Ліга сміху", активно співпрацювала з українськими коміками (зокрема з Валентином Міхієнко) і стала ведучою перезапуску шоу "Фабрика зірок".
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