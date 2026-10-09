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"Мені важче": alyona alyona назвала свою вагу і розповіла про проблеми зі здоров'ям

Віталій Кірсанов
9 жовтня 2026, 20:28
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Артистка зізналася, що загалом почувається комфортно у власному тілі, проте деякі побутові ситуації доставляють їй незручності.
Аlyona alyona назвала свою вагу
Аlyona alyona назвала свою вагу / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Коротко:

  • Головна складність для реперки - підбір одягу
  • У alyona alyona є розтяжки, які з'явилися ще в юності

Українська реперка alyona alyona відверто розповіла про труднощі, з якими стикається через зайву вагу, і поділилася подробицями свого стану здоров'я. Артистка зізналася, що загалом комфортно почувається у власному тілі, проте деякі побутові ситуації доставляють їй незручності.

У Instagram виконавиця пояснила, що одна з головних складнощів для неї - підбір одягу. Крім того, через особливості статури їй буває важко проходити між вузькими стінами або сидіти, закинувши ногу на ногу. Іноді співачці доводиться враховувати свої параметри й під час планування поїздок: наприклад, в автобусі вона може займати два місця, щоб почуватися комфортно й не створювати незручностей іншим пасажирам.

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"Як це - жити людині моїх форм? Мені комфортно! Я б сказала, складніше підбирати одяг, це правда. Мені важче пройти між двома вузькими стінами, важко закинути ногу на ногу. Це те, що мені може десь заважати. Жити в цьому тілі - це не вписуватися в стандарти, бо є якісь стандартні місця в автобусі. Наприклад, подорожуючи якимось автобусом, я можу купити собі два місця", - поділилася артистка.

На які проблеми зі здоров’ям скаржиться alyona alyona

За словами реперки, серйозних болів, які постійно турбували б її, у неї немає. Проте деякі особливості здоров’я вона пов’язує з надмірною вагою. Зокрема, у складках шкіри у виконавиці можуть з’являтися папіломи, а через тертя окремі ділянки шкіри темніють.

"Що некомфортно з точки зору здоров’я… У всіх є вірус папіломи людини, у повних людей у місцях, де шкіра стикається зі шкірою, майже не дихає, туди не потрапляє сонце, повітря, можуть утворюватися папіломи. Через тертя шкіра темніє. Якщо ви не засмагаєте або не робите процедури, ця шкіра темніє. Я з тих, у кого особливо нічого не болить", - розповіла співачка.

Також артистка згадала, що ще під час роботи вихователькою в дитячому садку зіткнулася з проблемами зі спиною. Тоді їй доводилося підіймати дітей і переносити важкі речі, через що вона пошкодила спину. Іноді біль повертається, але потім минає.

Крім того, у alyona alyona є розтяжки, що з’явилися ще в юності. При цьому співачка зазначила, що давно звикла до них і не відчуває через це комплексів.

Останнім часом виконавиця також почала помічати зміни у стані вен. За її словами, поки що не йдеться про виражений варикоз, проте судинні зірочки та сіточки на ногах стають дедалі помітнішими.

"Ну, сідничний нерв. Я, коли працювала в дитячому садку, натаскалася дітей, багато важкої роботи, там десь спину пошкодила. Але це минає. У мене на тілі є розтяжки з юності, але я до них звикла. У моєму тілі почали страждати вени, але це не виражений варикоз, у мене просто якась сіточка або зірочки, їх стає дедалі більше", - зізналася артистка.

Яку вагу хоче мати співачка

Незважаючи на те, що alyona alyona приймає своє тіло, вона не приховує бажання схуднути. За словами виконавиці, комфортною для себе вагою вона вважає 80 кг. Також співачка хотіла б змінити пропорції фігури, оскільки вважає, що верхня частина її тіла помітно ширша за нижню.

"Я подобаюся собі не повністю. Але все одно є якийсь підсвідомий стандарт фігури. Моя повнота - це чоловічий тип, я трикутна. У мене верх більший, а низ - менший. Я б змінила симетрію свого тіла. Те, що я повна, мене влаштовує. Щодо схуднення, я хотіла б важити 80 кг. На жаль, ще з юності моя вага набралася, і ось такий мій стандарт - 125 кг", - розповіла реперка.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / інфографіка: Главред

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Про особу: Alyona Alyona

Alyona Alyona (справжнє ім'я - Олена Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме разом із Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

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