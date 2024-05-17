"Плакала і глушила емоції": Раміна розповіла про смерть друга-бійця на фронті

Відома українська блогерка Раміна Есхакзай опублікувала емоційний пост - після того, як дізналася про те, що загинув її друг-боєць ЗСУ з позивним "Фарш".
"На жаль, життя - це не голлівудський фільм. Я нещодавно зрозуміла, коли загинув мій друг із позивним "Фарш", я плакала, але не відчувала горя, тому що я заглушила в собі емоції. Я не можу відчути радість, коли радієш усією душею, теж не можу відчути відчай. Емоції є, але вони на автопілоті. Навіть коли сплю, зібрана", - заявила вона.
Блогерка каже - після поїздок на фронт вона стала більш витривалою і більше не соромиться ділити побут із бійцями в екстремальних умовах.
"Я зрозуміла, що завдяки поїздкам на передову, у мене відпала сором'язливість жити разом із хлопцями. Ми їдемо разом з оператором, водієм. Я часто орендую квартиру, або військові пропонують пожити в них. Я в термобілизні, хлопці в шортах і футболці, один за одним йдемо чистити зуби, поїсти. Було, що ми ночували в лазні. Тому що, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення, був більший вибір міст, де можна зупинитися, а зараз, наприклад, у Покровську не дуже зупинишся, тому що частіше обстрілюють", - підсумувала вона.
Хто така Раміна Есхакзай?
Раміна Есхакзай - українська модель, журналістка, інтерв'юерка, блогерка. Брала участь у телепроєктах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проєкту "RAMINA" (раніше - "Ходят слухи"). Знімалася в кліпах гуртів Антитіла і співака Віталія Козловського.
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