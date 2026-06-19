Співачка, яка не раз потрапляла в ДТП, повторно отримала права водія

Співачка Skylerr знову отримала водійські права після повторного складання іспитів.

https://glavred.net/stars/pevica-ne-raz-popadavshaya-v-dtp-povtorno-poluchila-voditelskie-prava-10774010.html Посилання скопійоване

Співачка Skylerr знову отримала водійські права / колаж: Главред, фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Коротко:

Skylerr довелося повторно підтвердити свої знання та навички керування автомобілем

Skylerr пройшла кілька занять в автошколі, щоб освіжити знання

Українська виконавиця Skylerr (справжнє ім'я — Валерія Кудрявець) знову отримала водійське посвідчення після успішного повторного складання теоретичного та практичного іспитів. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС України.

Як пояснили у відомстві, через раніше допущені порушення правил дорожнього руху співачці необхідно було повторно підтвердити свої знання та навички керування автомобілем. З цим завданням артистка впоралася з першої спроби.

відео дня

За словами представників сервісного центру, Skylerr зізналася, що відчувала хвилювання перед обома іспитами. При цьому найскладнішою для неї виявилася практична частина, оскільки екзаменаційне водіння суттєво відрізняється від щоденної їзди в міських умовах.

Для додаткової підготовки до іспитів Skylerr відвідала кілька занять в автошколі, щоб освіжити знання та підвищити впевненість за кермом.

Після отримання водійського посвідчення співачка звернулася до автомобілістів із закликом дотримуватися правил дорожнього руху, шанобливо ставитися до інших учасників дорожнього руху та виявляти розуміння до водіїв-початківців.

Варто зазначити, що в травні 2024 року Skylerr потрапила в ДТП. За словами артистки, у її машину кілька разів навмисно врізався чоловік, який одразу втік з місця події, а машину залишив на заправці. У листопаді того ж року співачка знову потрапила в ДТП.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярна російська співачка Алла Пугачова разом зі своєю дочкою Крістіною Орбакайте знялася в абсолютно новій фотосесії, де російська співачка з'явилася в новому приголомшливому образі.

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса Емма Хемінг-Вілліс зізналася, що живе в стані постійної жалоби. Дружина артиста, який страждає на афазію та лобно-скроневу деменцію, зізналася, що оплакує чоловіка, поки він ще живий. Також Емма пояснила, що форма захворювання Брюса насамперед впливає на його здатність спілкуватися. Вона підкреслила, що деменція не завжди пов’язана з втратою пам’яті.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Skylerr Skylerr (справжнє ім’я — Валерія Кудрявець) — українська співачка, відома хітом "Вечорниці", повідомляє insider.ua. Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2024 від України (посіла 7 місце). Брала участь у таких шоу, як "Х-Фактор" і "Співай як зірка".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред