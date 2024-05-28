"Пощастило, що була пристебнута": популярна українська співачка потрапила в ДТП

Skylerr розповіла, як на дорозі стала жертвою неадекватного водія.

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Skylerr ДТП - Скайлер розкрила подробиці аварії / колаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Українська співачка Skylerr (Валерія Кудрявець) на своєму прикладі нагадала шанувальникам про те, наскільки небезпечним і непередбачуваним може бути дорожній рух - молода артистка потрапила в аварію.

Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram. Перелякана Скайлер записала відео, в якому виклала коротку суть інциденту, і показала свій розбитий автомобіль.

Співачка стояла на світлофорі в крайній лівій смузі дороги, чекаючи своєї черги повернути, коли в неї кілька разів врізався інший автомобіль. Потім водій, який спровокував ДТП, виїхав на узбіччя, показав Кудрявець непристойний жест, образив нецензурними словами і поїхав.

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Автомобіль порушника було знайдено на найближчій заправці, але сам він зник. В аварії постраждав автомобіль Скайлер, але сама вона залишилася цілою, оскільки перебувала за кермом пристебнутою.

"Я їхала лівою крайньою смугою, могла повертати наліво повністю законно за всіма правилами дорожнього руху. Чекала, поки проїдуть зустрічні машини. Стояла на зеленому світлі, після чого почула, як в мене втаранився Mitsubishi Pajero. Він в'їхав в мене навмисно декілька разів. Проїхався по узбіччю, показав мені непристойні жести, поматюкався і просто поїхав. У мене був шок. Я зупинилася. Переді мною стояла ще одна машина, яка також мала повертати наліво. Вони вже виступили як свідки. Ми поїхали за цією машиною. Водій залишив її на заправці, втік і поки що знайти не можуть. Він дуже сильно в'їхав і пощастило, що я була пристебнута. І дуже швидко приїхала поліція. Намагаємося все з'ясувати", - розповіла Skylerr.

Skylerr ДТП - Скайлер розкрила подробиці аварії / колаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Skylerr ДТП - Скайлер розкрила подробиці аварії / колаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Хто така Skylerr? Skylerr (справжнє ім'я - Валерія Кудрявець) - українська співачка, відома за хітом "Вечорниці". Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2024 від України (посіла 7 місце). Брала участь у таких шоу, як "Х-Фактор" і "Співай як зірка".

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