"Так мало статись": популярна українська співачка потрапила в аварію

Skylerr розкрила подробиці ДТП за її участю.

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Skylerr новини - Скайлер потрапила в ДТП у Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Що сталося зі Skylerr:

Вночі співачка в Києві потрапила в аварію

Скайлер не винна в ДТП

Артистка залишилася неушкодженою, але її автомобілю пощастило менше

Українська співачка Skylerr (Валерія Кудрявець) дорогою на залізничний вокзал потрапила в жахливу аварію. У своєму блозі в Instagram вона показала наслідки ДТП.

Автомобіль Скайлер зіткнувся з іншою автівкою та зазнав серйозних механічних пошкоджень. Артистка зазначає - аварійну ситуацію на дорозі спровокувала не вона.

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"Ніч, окрім страшних обстрілів і постраждалих людей, була просто жахливою й особисто для мене. На жаль, ось так іноді не з твоєї вини відбуваються такі речі, не знаю, чому саме в такий важкий робочий для мене період я маю це все вигрібати, але як є. Як то кажуть, головне жива і здорова", - поділилася співачка.

Зірка також зізналася, що зазнала через аварію сильного стресу. Вона намагається залишатися оптимістичною, але поки що це дається їй із великими труднощами. "Я не спала вже понад 30 годин. Зараз я намагаюся себе налаштувати на те, що так мало статись. Мала я пропустити потяг, мала провести так ніч, але поки що не дуже вдається", - пише Кудрявець.

У травні Skylerr уже потрапляла в ДТП. Тоді в її автомобіль кілька разів врізався інший водій, а потім втік. Його машину виявили на найближчій заправці. На щастя, співачка не травмувалася, бо була пристебнута.

Skylerr новини - Скайлер потрапила в ДТП у Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Хто така Skylerr? Skylerr (справжнє ім'я - Валерія Кудрявець) - українська співачка, відома за хітом "Вечорниці". Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2024 від України (посіла 7 місце). Брала участь у таких шоу, як "Х-Фактор" і "Співай як зірка".

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