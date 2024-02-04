Організатори Нацвідбору відмовили Skylerr у знятті її кандидатури з голосування

Українська співачка SKYLERR (справжнє ім'я - Валерія Кудрявець) після участі у фіналі Національного відбору на Євробачення-2024 заявила, що знімає свою кандидатуру з голосування. Таке рішення артистка ухвалила через сумніви щодо прозорості глядацького голосування, яке значно ускладнилося через збої в застосунку "Дія".
Суспільне Мовлення вже випустило в соціальних мережах власну заяву - відповідь на бажання Скайлер припинити участь у перегонах. Прохання співачки було відхилено.
"Відповідно до правил Національного відбору відсутні підстави зняття кандидата на цьому етапі конкурсу", - пишуть Суспільне. Вони також зазначили, що, в разі перемоги Скайлер у Національному відборі, у неї залишається право відмовитися від контракту та участі в конкурсі Євробачення-2024.
У Мережі розгорілися дебати щодо рішення співачки зняти свою кандидатуру. Багатьом це здалося неповагою до аудиторії, яка віддала свої голоси саме за Skylerr.
Втім знайшлися й ті, хто поділяє думку співачки. Так чи інакше сьогодні о 19:05 буде оголошено результати голосування за кожного з фіанлістів Нацвідбору, включно зі Скайлер.
Раніше стало відомо, що перед фіналом Національного відбору на Євробачення-2024 у Мальме букмекери різко змінили ставки на переможця від України.
Також організатори Євробачення оголосили, коли виступатимуть конкурсанти - у першому чи другому півфіналі. Також стало відомо, хто з "Великої п'ятірки" голосуватиме за Україну.
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