Перший півфінал Євробачення 2024: букмекери різко змінили ставки на Україну - рейтинг

Ще вчора, 6 травня, букмекери віддавали Україні 14% перемоги, а вже на ранок всього - 10.

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Перший півфінал Євробачення 2024 Україна / Колаж Главред, фото instagram.com/eurovision, Суспільне

Сьогодні, 7 травня, стартує перший півфінал Євробачення 2024. Українські співачки Jerry Heil і alyona alyona представлять нашу країну і поборються за право брати участь у фіналі конкурсу.

Перед першим півфіналом букмекери різко змінили ставки на переможця. Україна впала в рейтингу з 3 на 4 місце.

Ще вчора, 6 травня, букмекери віддавали Україні 14% перемоги, а вже на ранок всього - 10.

За даними сайту Eurovision World, третє місце посіла Італія, у якої коефіцієнти тримаються на рівні 12% з 5 травня.

Євробачення 2024 - рейтинг переможців / eurovisionworld.com

Хто пройде у фінал Євробачення 2024

Jerry Heil та alyona alyona, - переможці першого півфіналу за версією букмекерів. Тут своє 1 місце Україна ділить із хорватським гуртом Baby Lasagna. Обидва учасники мають 96% ймовірності на потрапляння до гранд-фіналу.

Хто пройде до фіналу Євробачення - рейтинг букмекерів / скріншот

Хто виступає в першому півфіналі Євробачення 2024

Україна виступає в першому півфіналі Євробачення 2024 / Суспільне

Хто стане переможцем Євробачення 2024 - рейтинг букмекерів

Першими в в рейтингу тільки Хорватія (1 місце) з шансом 53% і Швейцарія (2 місце) - 44%.

Хто виграє Євробачення 2024 - рейтинг / скріншот

Коли пройде фінал Євробачення 2024

Гранд-фінал Євробачення 2024 відбудеться вже в суботу, 11 травня.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016(Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Дивіться відео репетиції України на Євробаченні 2024

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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