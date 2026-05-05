Підступний ракетний удар РФ просто по рятувальниках: є загиблі та багато поранених

Внаслідок російського удару у Полтавській області загинули двоє рятувальників, які прибули на гасіння пожежі.

Повторний ракетний удар по Полтавщині

У ніч на 5 травня війська РФ атакували об’єкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули рятувальники ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, ворог повторно вдарив ракетою просто по людях.

Внаслідок цинічного удару РФ є загиблі та багато поранених серед рятувальників. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Внаслідок отриманих травм загинули двоє рятувальників:

Заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко - Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на об’єктах критичної інфраструктури.

Пожежний-рятувальник Дмитро Скриль - на службі в ДСНС понад 20 років. Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами. Відповідальний та професійний рятувальник, який добре знав свою роботу і виконував її там, де було найважче.

Також внаслідок повторного удару загинули ще двоє людей і вісім дістали поранення.

23 рятувальники дістали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.

"Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин РФ. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців", - наголосив глава МВС.

Главред раніше писав, що в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Полтавську область ракетами і ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинуло 4 людей, ще 31 отримала травми різного ступеня тяжкості. Кілька тисяч абонентів залилишися без газу.

Крім того, в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Київ та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування у Вишгородському та Броварському районах Київщини. Станом на зараз відомо про трьох поранених.

Також армія РФ атакувала Дніпро та область. Виникли пожежі, є руйнування. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Поранень зазнали дві людини.

Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

