Підступний ракетний удар РФ просто по рятувальниках: є загиблі та багато поранених

Інна Ковенько
5 травня 2026, 09:20
Внаслідок російського удару у Полтавській області загинули двоє рятувальників, які прибули на гасіння пожежі.
Повторний ракетний удар по Полтавщині/ Колаж: Главред, фото: МВС

Головне:

  • РФ атакувала обʼєкт газовидобування на Полтавщині
  • Ворог завдав повторного ракетного удару після прибуття рятувальників
  • Внаслідок удару є загиблі та багато поранених серед рятувальників

У ніч на 5 травня війська РФ атакували об’єкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули рятувальники ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, ворог повторно вдарив ракетою просто по людях.

Внаслідок цинічного удару РФ є загиблі та багато поранених серед рятувальників. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Внаслідок отриманих травм загинули двоє рятувальників:

Заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко - Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на об’єктах критичної інфраструктури.

Віктор Кузьменко / Колаж: Главред, фото: МВС

Пожежний-рятувальник Дмитро Скриль - на службі в ДСНС понад 20 років. Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами. Відповідальний та професійний рятувальник, який добре знав свою роботу і виконував її там, де було найважче.

Дмитро Скриль
Дмитро Скриль / Фото: МВС

Також внаслідок повторного удару загинули ще двоє людей і вісім дістали поранення.

23 рятувальники дістали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.

"Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин РФ. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців", - наголосив глава МВС.

Звідки та чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні 5 травня - останні новини

Главред раніше писав, що в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Полтавську область ракетами і ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинуло 4 людей, ще 31 отримала травми різного ступеня тяжкості. Кілька тисяч абонентів залилишися без газу.

Крім того, в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Київ та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування у Вишгородському та Броварському районах Київщини. Станом на зараз відомо про трьох поранених.

Також армія РФ атакувала Дніпро та область. Виникли пожежі, є руйнування. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Поранень зазнали дві людини.

Про персону: Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Український "Фламінго" завдав удару по військовому заводу в РФ: потужна пожежа в Чебоксарах

Чи дійсно окупанти досягли околиць Костянтинівки: в ISW розкрили ситуацію

