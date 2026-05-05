"Перемир'я" з погрозами від РФ та пропозиція тиші від Укрїни: чи буде припинення вогню та коли

Поки Кремль просив два дні тиші, щоб провести парад без техніки, Україна оголосила власну контрпропозицію.

Чи буде перемир'я та коли

Росія знову намагається поєднати публічні заяви про "мирні ініціативи" з прямими погрозами Україні. Після того як Кремль оголосив про намір запровадити перемир’я 8–9 травня, російське Міноборони пригрозило масованим ракетним ударом по центру Києва, якщо 9 травня Москва зазнає атаки.

Україна ж наголошує, що жодних офіційних пропозицій про припинення вогню не надходило, а Росія продовжує бити по українських містах навіть у момент, коли публічно говорить про "тишу".

Главред зібрав усе найголовніше про нове "перемир’я" та реакцію України.

Погрози Москви та оголошення "перемир’я"

Міноборони РФ заявило, що Володимир Путін вирішив запровадити перемир’я 8–9 травня "на честь святкування Перемоги". Одразу після цього пролунали погрози: у разі удару по Москві 9 травня російська армія обіцяє завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

"Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад", - заявили в російському відомстві.

У Кремлі також звинуватили Володимира Зеленського в нібито погрозах атакувати російську столицю та закликали мешканців Києва й іноземних дипломатів "своєчасно залишити місто".

Позиція Зеленського: тиша з 6 травня

Президент України наголосив, що Київ не отримував жодних офіційних пропозицій щодо припинення вогню.

"Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна діятиме дзеркально: "Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України".

Президент також нагадав, що парад у Москві цього року відбудеться без техніки, але "можуть пролетіти українські дрони".

Як взагалі з’явилася ідея перемир’я

Ініціатива щодо "тиші" на 9 травня пролунала під час розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна. Кремль заявив про це першим, а згодом інформацію підтвердив і Трамп, пише РБК-Україна.

Україну про такі домовленості не повідомили. Зеленський доручив дипломатам уточнити деталі: "З'ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше".

Він також звернув увагу, що парад у РФ вперше за багато років проходитиме без техніки, хоча українські дрони "можуть пролетіти".

Нічна атака РФ на тлі гучних заяв

Попри публічні заяви про "перемир’я", у ніч на 5 травня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Постраждали енергетичні об’єкти, нафтогазова інфраструктура, залізниця та житлові будинки у кількох областях. Є загиблі та поранені.

Зеленський назвав це "абсолютним цинізмом", наголосивши, що прохання про "тишу" для параду на тлі ударів по цивільних доводить порожність російських заяв.

Чи можливе реальне перемир’я: оцінка експерта

Військовий експерт Іван Ступак у коментарі РБК-Україна зазначив, що навіть сама поява ідеї перемир’я - вже психологічна перемога України.

"А тепер Росія, яка розповідає, що "України не існує на картах", через американців просить нас не псувати їм свято… Ми вже зламали їм цю скрєпу", - сказав він.

Ступак вважає, що створення напруги навколо Москви змушує РФ стягувати ППО з інших регіонів, оголюючи важливі об’єкти. Це відкриває можливості для ударів по оборонних підприємствах у менш захищених зонах.

Рання "тиша": що хоче продемонструвати Зеленський

Financial Times пише, що Зеленський, закликаючи до більш раннього та тривалого припинення вогню, прагне показати Україну як сторону, відкриту до деескалації.

За даними видання, український лідер хоче продемонструвати: якщо Росія здатна забезпечити тишу на 9 травня, вона здатна забезпечити її і на всьому фронті.

FT також нагадує, що "день перемоги" у РФ давно став інструментом пропаганди, а цього року парад пройде без важкої техніки.

Чи погодиться на раннє припинення вогню Росія: думка експерта

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Радіо NV заявив, що ймовірність реального перемир’я дуже низька.

"Війна Росії ведеться проти України, а про перемир’я чомусь Росія домовляється зі Сполученими Штатами… Це вони роблять тому, що хочуть показати, що ми не є самостійною країною", - сказав він.

Гетьман вважає, що погодитися на перемир’я з Україною для РФ означало б суперечити власній пропаганді про "зовнішнє керування".

Також він припустив, що українські дрони можуть з’явитися над парадом без вибухівки - наприклад, із прапорами чи листівками. "Атака 9 травня саме на Москву – це більше політична складова, і вона важлива", - додав він.

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

