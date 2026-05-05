'Ми не зайдемо у Слов'янськ': в РФ почали говорити про поразку у війні

Поплічники Путіна почали розуміти, що на фронті ситуація постійно погіршується.

Пропагандист незадоволений мовчанням командування РФ про проблеми на фронті

Що заявив Прилєпін:

Україна перехоплює ініціативу на фронті

Армія РФ не зможе захопити Слов'янськ

Без додаткового плану у Росії немає шансів на перемогу

За останні кілька місяців Україна досягла відчутної переваги у БПЛА на фронті. Це почали визнавати навіть затяті прихильники кремлівського режиму. Зокрема російський пропагандист Захар Прилєпін почав панікувати через війну в Україні.

За його словами, окупаційна армія країни-агресорки Росії почала втрачати території, про що мовчить командування РФ. Він зауважив, що тенденції на фронті погіршуються для росіян.

"Війна не закінчиться. Ніхто жодного миру нам не підпише. Ми не зайдемо до Слов'янська, не поставимо там прапор у центрі міста", - наголосив пропагандист.

Слов'янськ

Прилєпін вважає, що без таємного плану у Кремля немає шансів на виграш і при збереженні поточних тенденцій РФ незабаром почне програвати Україні.

Главред писав, що за словами політичного аналітика, військовослужбовця Віктора Андрусіва, економічні труднощі, виснаження ресурсів і зростаючий тиск на бюджет можуть стати вирішальними факторами, які впливатимуть на рішення Кремя щодо мирних переговорів.

Він наголосив, що вирішальним чинником для завершення війни стане економічний стан Росії, адже у разі затягування бойових дій до 2027 року ресурси можуть вичерпатися.

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська, ймовіроно, готують нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні, а також дедалі частіше обирають нові цілі для атак — зокрема автозаправні станції.

Раніше повідомлялося, що російські війська, які вперше зайшли на околиці Костянтинівки ще восени 2025 року, так і не змогли перетворити цей прорив на реальний наступ.

Нещодавно стало відомо, що у ніч на 5 травня російська окупаційна армія атакувала Дніпро та область. Виникли пожежі, є руйнування. 62-річний чоловік отримав поранення.

Про персону: Захар Прилєпін Захар Прилєпін - російський письменник, політик і пропагандист. Він виступав за анексію Криму і окупацію Донбасу. У 2016-2018 роках він воював проти українців у складі незаконних збройних формувань "ДНР". У 2021 році він став співголовою російської партії "Справедливість Росії - Патріоти - За правду". Після цього його обрали до Держдуми РФ, але він відмовився від мандата. Прямо перед початком повномасштабного вторгнення, в січні 2022 року, Прилєпін уклав контракт з Росгвардією і відправився на фронт вбивати українців. Про це повідомляє Вікіпедія.

