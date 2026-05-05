На Одесу чекає літнє тепло: синоптики розповіли, коли очікувати температури до +25°

Анна Ярославська
5 травня 2026, 09:24оновлено 8 травня, 09:29
Погода в Одесі різко зміниться. При цьому існує небезпека.
Одеса, море
Якою буде погода в Одесі найближчими днями — прогноз синоптиків / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/odesaMVA

Коротко:

  • В Одесі, області та на узбережжі — малохмарна та суха погода
  • Температура морської води — +9…+10°, море спокійне
  • Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Одесі, області та вздовж морського узбережжя найближчими днями буде малохмарною. Синоптики не прогнозують істотних опадів під впливом гребеня антициклону.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, вітер змінних напрямків, слабкий, змінює напрямок на південний.

Температурний фон досить високий: вночі 5-10 ° тепла, вдень 20-25 °, у прибережній зоні 16-18 °.

Прогнозується легке хвилювання моря. Загалом, безпечні рівні моря. Температура морської води 9-10°.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області / t.me/HMC_Odesa

Погода на сьогодні в Одеській області

У вівторок, 4 травня, буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с. Температура 21-26 °, у прибережній зоні 16-18 °.

В Одесі температура повітря становитиме 16-18°. На дорогах області видимість хороша.

Поточна погода в Одесі станом на 07:00. Температура повітря 8°, атмосферний тиск 758 мм рт.ст. Відносна вологість 73%. Температура морської води 10°.

Прогноз пожежної небезпеки по Одеській області

5 травня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погодні умови сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання (відкритого вогню).

Попередження про небезпеку виникнення пожежі
Попередження про пожежну небезпеку / t.me/HMC_Odesa

Травень готує приємний сюрприз одеситам

Погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ні різких коливань температури, ні великої кількості опадів.

У першій декаді місяця (з 01.05 по 10.05) температура повітря вдень триматиметься на рівні +18…+22°C, а вночі буде трохи холодніше — до +12…+15°C, передає AccuWeather.

Погода буде хмарною, проте ні дощу, ні інших опадів у перші десять днів травня чекати не варто.

У середині місяця (з 11.05 по 20.05) погода не сильно зміниться — небо так само буде переважно сонячним з мінімальною кількістю хмар. Опади синоптики не прогнозують.

Вдень повітря прогріватиметься до +18…+23°C, а в нічні години — до +11…+16°C.

У третій декаді травня (з 21.05 по 31.05) в Одесу прийдуть опади. Зокрема, 25-27 числа в місті час від часу йтиме невеликий дощ. 21 травня можлива гроза.

Температура повітря залишиться майже такою ж: вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+22°C, а вночі — +12…+14°C.

Погода в Україні — прогнози

Як писав Главред, вже найближчим часом Україну накриє справжня спека. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. У Києві 5 травня буде сонячно і тепло. Вдень близько +25 градусів.

У Дніпрі та області 5 травня вдень температура повітря підніметься до комфортних весняних значень, проте збережеться підвищена пожежна небезпека.

5 травня у Львівській області погоду визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. У регіоні буде тепло, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, через який видимість погіршиться до 500-1000 метрів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Антициклональний характер погоди в Полтавській області цього тижня принесе більше сонячних днів і відсутність опадів.

Інші новини:

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.

Чим займається:

  • складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
  • публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
  • оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
  • веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.

Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

