Переполох у РФ: росіян відловлюють за пісні Сердючки

Російські правоохоронці влаштували погоню за чоловіком, який слухав Вєрку Сердючку.

Вєрка Сердючка / скріншот Instagram

Росіян раптово налякали пісні Вєрки Сердючки в Москві. Жителю столиці РФ дісталося за композицію "Все буде добре", яку той включив у своїй машині.

Це сталося в Москві на Луб'янській площі, очевидці зняли все на відео і поділилися ним в співтоваристві Avtozak live.

На опублікованих кадрах видно, як чоловік їхав дорогою і слухав легендарну пісню Сердючки, як раптом його помітили співробітники ДПС.

Російські правоохоронці зупинили машину. Очевидці повідомляли, що перед цим вони вмикали гучномовець і просили чоловіка вимкнути пісню Сердючки.

На цьому вони вирішили не обмежуватися, а тому зупинили чоловіка "для розмови". Подальша доля росіянина, який розлютив ДПС безневинною піснею "Все буде добре", невідома.

Нагадаємо, раніше український музикант, який втілює на сцені образ Вєрки Сердючки, Андрій Данилко розповів, що насправді думає про мовчання Алли Пугачової про війну в Україні.

Також Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну.

В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.

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