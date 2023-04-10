"Це просто жах!": Анастасія Приходько втратила слух через важку хворобу

Українська співачка, громадська діячка та Заслужена артистка України Анастасія Приходько розповіла про втрату важливої частини її музичної натури. Після тривалої хвороби у неї значно погіршився слух.
Цим артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Ускладнення, яке триває вже близько 2 місяців, не проходить ні під впливом клінічних маніпуляцій, ні за допомогою народної медицини.
"Це просто жах! Слух не повертається!"- зазначає Приходько і підкреслює, що її наздогнала якась люта хвороба, наслідки якої залишаються незмінними на її величезний жаль. Також співачка зазначила, що це - не Covid-19, адже за два місяці хвороби вона здавала тест тричі, і тричі він виявився негативним.
Раніше Анастасія Приходько скаржилася на проблеми зі сном на тлі стресу через повномасштабну війну в Україні. Тепер ослаблений організм співачки "підхопив" якесь захворювання, яке спричинило порушення слуху.
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