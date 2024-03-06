Співала під кадри з Путіним і зброєю: Повалій у РФ знялася в пропагандистському кліпі

Втікачка-співачка Повалій знялася в РФ у пропагандистському кліпі на пісню "Катюша" - до того ж із китаянкою, яка співала у знищеному росіянами Маріуполі.

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Таїсія Повалій знялася в пропагандистському кліпі з китаянкою Ван Фан / колаж Главред, фото УНІАН та скріншоти з відео

Скандально відома співачка українського походження Таїсія Повалій вкотре взяла участь в одному з пропагандистських заходів країни-агресора РФ.

Цього разу вона зняла кліп на пісню часів Другої світової війни "Катюшу" - причому відео було спільне з китайською співачкою Ван Фан, яка співала кілька місяців тому цю саму пісню біля знищеного російськими окупантами театру в Маріуполі. Причому Повалій довелося вивчити кілька куплетів "Катюші" китайською мовою.

Причому в країні-агресорі РФ на пропагандистський ролик - і був знятий у московському військово-історичному на Поклонній горі. У кадрі періодично гордовито з'являються краєвиди Китаю і види столиці країни-агресора, російської зброї, а також не обійшлося без російського диктатора Володимира Путіна і керівника китайських комуністів Сі Цзінь Піня.

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Хто така Таїсія Повалій? Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян злякалася за своє життя.

Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський пропагандист Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського та Прилєпіна.

Також у країні-агресорі місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна, що був присвячений голові іншої російської пропагандистки - Ольги Скабєєвої.

Як завжди, Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією.

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