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Китаянка-путіністка заспівала "Катюшу" в розбомбленому театрі в Маріуполі: в МЗС України розлютилися

Дмитро Відоменко
8 вересня 2023, 13:21 оновлено 8 вересня, 13:27
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У тимчасово окупований і практично повністю знищений Росією український Маріуполь прибула делегація путіністів з Китаю.
Китаянка, МЗС
Китаянка на ім'я Фан Ван відзначилися пропагандистською витівкою / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Російські окупанти відзначилися вкрай цинічною витівкою у знищеному ним Маріуполі. Вони привезли туди якусь китайську оперну співачку на ім'я Фан Ван. А та негайно заспівала стару радянську пісню часів Другої світової війни - "Катюшу" (китайською мовою). Причому не де-небудь, а на руїнах знищеного російськими окупантами місцевого драматичного театру.

Природно, російські пропагандисти нахабно збрехали - мовляв, руїни Маріупольського театру - наслідки "обстрілів з боку української армії".

До слова, послухати спів китаянки прийшов навіть колаборант і ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін. І пропагандисти потім писали - мовляв, делегація з КНР "щиро цікавилися обстановкою на фронті і відновленням Донбасу".

відео дня
китаянка

Така витівка пропагандистів, зі зрозумілих причин, сильно розлютило українських дипломатів.

"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляхи їх потрапляння в тимчасово окуповане українське місто. Міністерство закордонних справ України ініціює заборону на в'їзд в Україну для всіх китайських "гастролерів"", - написав на своїй сторінці в Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян злякалася за своє життя після голосування в Telegram-каналі УНІАН.

Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.

Також ми розповідали, що в країні-агресорі, місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна, яка була присвячена голові іншої російської пропагандистки-Ольги Скабєєвої.

Як завжди, Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією.

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КНР Денис Пушилін війна Росії та України Маріуполь
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