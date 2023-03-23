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Павло Зібров ексклюзивно в ЖВЛ розповів, чому донька скасувала весілля з бізнесменом

23 березня 2023, 14:07
Артист розповів, чому пишається донькою, та як вона допомогала створювати нове звучання пісні "Мертві бджоли не гудуть".
Павло Зібров у ЖВЛ
Павло Зібров поділився з ЖВЛ ексклюзивними фактами про життя та творчість під час війни / Прес-служба

З понеділка по п’ятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна телеглядачі можуть побачити новий сезон програми про життя знаменитостей ЖВЛ. У сюжетах покажуть героїв нашого часу - гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих гостей, які під час повномасштабного вторгнення активно проявили свою громадянську позицію.

Героєм нового випуску ЖВЛ став Павло Зібров. Він з тих артистів, хто з задоволенням завжди розповідає про своє життя і творчість. З гордістю співак говорить і про свою доньку Діану, яка є його піар-менеджером. Саме вона допомогла батькові не падати духом на початку повномасштабного вторгнення.

"Діана молодець, нічого не боялась. Казала: "Я нікуди не їду, я тут, чим можу допоможу - когось забрати, перевезти", - розповідає артист.

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Як розказує артист, переспівати свій хіт "Мертві бджоли не гудуть", який показав би реалії сьогодення, йому запропонувала Діана.

"Донька мені каже: щось тато ти засумував, більше стало ліричних пісень. А давай переробимо "Мертві бджоли": "На цим світі бий соколе, хай відчують нашу лють, мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть" - геніальна фраза народилась на кухні", - поділився Павло Зібров.

Павло Зібров у ЖВЛ
Павло Зібров поділився з ЖВЛ ексклюзивними фактами про життя та творчість під час війни / Прес-служба

Ексклюзивно в ЖВЛ співак поділився подробицями особистого життя доньки. Павло Зібров розповів про скасування весілля доньки Діани з бізнесменом Андрієм Іщенком. Пара разом вже більше пʼяти років. Закохані збирались в 2022 році влаштувати пишне свято, але через повномасштабне вторгнення плани змінились.

"На жаль, все відкладається. Так, можна піти розписатися, зібрати 5-19 чоловік. Але мені здається, кожна дівчинка мріє про білу сукню та фату, щоб були друзі, подружки. В тебе весілля, всі радіють", - ексклюзивно в ЖВЛ розповів Павло Зібров.

Від чого Павло Зібров рятував кохану дружину, та про плани співака після перемоги України, дивіться в ексклюзивному інтервʼю для ЖВЛ.

Нагадаємо, нові випуски ЖВЛ можна подивитись з понеділка по пʼятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна. Ведучими нового сезону стали Віра Кекелія та Тімур Мірошниченко.

шоу-бізнес Павло Зібров Діана Зіброва новини шоу бізнесу
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