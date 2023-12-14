"Відступати нікуди, позаду морг": путініст Охлобистін "торганув обличчям" на Донбасі

Одіозний російський актор і сценарист Іван Охлобистін приїхав "торгувати обличчям" на тимчасово окупований Донбас. Його в камуфляжній куртці з шевронами побачили в місті Харцизьк, що на Донеччині.
До цього Охлобистін також був помічений у тимчасово окупованому Докучаєвську. Ймовірно, путініст вирішив влаштувати собі повноцінні "гастролі" по захоплених російськими терористами містах Донбасу.
Охлобистін також почав хвалитися - мовляв, дорогою до Докучаєвська він ледь не заїхав у зону бойових дій.
Що стосується Харцизька, то в цьому містечку артист-путініст засвітився в кінно-спортивному клубі. Там на акторі і помітили камуфляжну куртку з неоднозначними написами на шевронах за типом: "Аідступати нікуди, позаду морг".
Нагадаємо, раніше інший відомий артист-путініст Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "У нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.
До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.
Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.
І зовсім недавно до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман "Звір" Білик. Разом з колегою по групі Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.
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