"Відступати нікуди, позаду морг": путініст Охлобистін "торганув обличчям" на Донбасі

Одіозний актор Іван Охлобистін, який люто підтримує війну в Україні і навіть рвався на фронт вбивати українців, засвітився на окупованому Донбасі.

https://glavred.net/stars/otstupat-nekuda-pozadi-morg-putinist-ohlobystin-torganul-licom-na-donbasse-10524920.html Посилання скопійоване

Охлобистін вирішив побахвалитися в поїздці на Донбас / колаж Главред, фото УНІАН, росЗМІ

Одіозний російський актор і сценарист Іван Охлобистін приїхав "торгувати обличчям" на тимчасово окупований Донбас. Його в камуфляжній куртці з шевронами побачили в місті Харцизьк, що на Донеччині.

До цього Охлобистін також був помічений у тимчасово окупованому Докучаєвську. Ймовірно, путініст вирішив влаштувати собі повноцінні "гастролі" по захоплених російськими терористами містах Донбасу.

Охлобистін також почав хвалитися - мовляв, дорогою до Докучаєвська він ледь не заїхав у зону бойових дій.

відео дня

Що стосується Харцизька, то в цьому містечку артист-путініст засвітився в кінно-спортивному клубі. Там на акторі і помітили камуфляжну куртку з неоднозначними написами на шевронах за типом: "Аідступати нікуди, позаду морг".

Нагадаємо, раніше інший відомий артист-путініст Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "У нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.

І зовсім недавно до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман "Звір" Білик. Разом з колегою по групі Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.