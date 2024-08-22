"Відійшла у вічність": у відомого українського співака сталося горе

Прощання з Діаною відбудеться 23 серпня о 12:00 у Гарнізонному храмі Петра і Павла, її поховають на Голосківському кладовищі.

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Співак Юлік розповів про свою втрату / колаж: Главред, фото: instagram.com/julikofficial/

Український популярний співак Назарій Гук (Юлік) розповів про смерть його близької людини - тещі Діани Гайворонюк.

Як зізнався артист у своїх соцмережах, жінка хворіла на онкологію, яка й забрала її життя у віці 55 років.

"З глибоким сумом і сльозами на очах повідомляю, що відійшла у вічність моя улюблена теща - Діанка! Це людина-свято, людина, яка ніколи не знала перешкод і йшла вперед до своєї мети! Неправда кажуть, що теща і зять ворогують, для мене Діанка була прикладом жіночності та мужності водночас. На жаль, важка хвороба взяла гору, проте вона боролася, незважаючи на труднощі", - написав Юлик.

Хто такий Юлік? JULIK (Юлік) (справжнє ім'я - Назарій Гук) - український шоумен, автор і композитор пісень, саундпродюсер і ведучий івентів. Колишній учасник гурту "DZIDZIO", нині - сольний співак. Займається аранжуванням і DJ-інгом.

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Зазначимо, Олег Винник вирішив нагадати про себе і записав нове відео в Німеччині, він засвітився на балконі і подякував ЗСУ, назвавши їх "своїми людьми". Не всі користувачі соцмережі оцінили таке повернення артиста і написали йому масу негативних коментарів.

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