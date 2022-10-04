Відмазався: Наташа Корольова виправдалася, чому офіцер Тарзан не йде на війну

Наташа Корольова відмазала Тарзана від "могилізації " / instagram.com/koroleva__star

Пропутінський стриптизер Тарзан (Сергій Глушко) закінчив Військово-Космічну академію імені Можайського і має звання старшого лейтенанта. З початком повномасштабної війни в Україні Глушко нерідко хизувався цим, наївно вважаючи, що це дає йому право авторитетно розмірковувати про події на фронті або політичні рішення можновладців.

Однак після оголошення "часткової мобілізації" в РФ, став тихіше води, нижче трави - зник з інформаційного простору, а сторінки в соціальних мережах закрив від сторонніх очей.

За сміливого виключно на словах чоловіка вирішила виправдатися артистка-запроданка Наташа Корольова. В інтерв'ю росЗМІ вона пояснила, мовляв Тарзан не відправився на фронт в перших рядах з вагомої причини.

"Сергій під мобілізацію потрапляє. Він, напевно, йде навіть в самій першій категорії. Єдине, що за віком не проходить, а так потрапляє. Якщо прийде повістка, то що? То як всі", - заявила Корольова.

Очевидно у переконань Тарзана все ж є вік: для того, щоб хоробро поливати брудом чужу країну і схвалювати геноцид української нації, у нього ще повно сил і енергії. А щоб піти і ділом довести свої слова - він немічний стариган.

Раніше російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під"часткову мобілізацію", коли його донька нещодавно народила первістка.

Ще один путінський дармоїд Тіматі вибухнув квітчастою промовою про те, що готовий "віддати борг батьківщині" і не боїться "могілізаціі". Однак сміливо так міркував Тимур Юнусов лише через свою непридатність.

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