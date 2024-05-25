Від Путіна: Орбакайте молить вищі сили захистити її від "зла"

Дочка російської співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте несподівано звернулася до вищих сил, що б ті захистили її від зла.
На своїй сторінці в Instagram, Орбакайте виклала власне фото, на якому має дуже молодий і красивий вигляд. У підписі до фото співачка звернулася до Бога, щоб той послав ангелів для захисту. "Господи! Дякую Тобі за все, що Ти дарував мені в моєму житті! Я молю Тебе послати ангелів для захисту моєї сім'ї, мого будинку, моєї роботи і від шкоди всякого зла", - написала вона.
Можливо, що Орбакайте, на яку останнім часом ллється безліч бруду і погроз лише за те, що вона не підтримує військовий напад терориста Путіна на Україну, побоюється за своє життя і життя своїх близьких.
Як відомо, в терористичній Росії за правду і незгоду з російським диктатором можна поплатитися життям.
Крістіна Орбакайте - останні новини по темі
Нагадаємо, Крістіна Орбакайте лаконічно привітала Аллу Пугачову з 75-річчям. У своїх соцмережах Орбакайте опублікувала архівні кадри з мамою і коротко підписала пост. Але пропагандистські росЗМІ, звісно ж, у своїй манері написали, що донька "відбулася" від матері в її ювілей та іншу нісенітницю.
А також Крістіна Орбакайте похвалилася яскравим виходом у креативній сукні із зображенням її матері Алли Пугачової.
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