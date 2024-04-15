"Відбулася від матері": як Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з ювілеєм

Крістіна Орбакайте лаконічно привітала Аллу Пугачову з 75-річчям, але росЗМІ вже знайшли підтекст.

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Крістіна Орбакайте привітала Пугачову з ювілеєм / фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/orbakaite_k/

Дочка легендарної російської співачки Алли Пугачової, яка не підтримує терористичний режим Кремля, Христина Орбакайте привітала маму з днем народження.

У своїх соцмережах Орбакайте опублікувала архівні кадри з мамою і коротко підписала пост.

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"Алла буде співати... З днем народження, мамо", - написала Крістіна.

Пропагандистські росЗМІ, звісно ж, у своїй манері вже встигли написати, що дочка "відскіпалася" від матері в її ювілей та іншу нісенітницю.

Зазначимо, також Христина повідомила, що Алла Пугачова запустила офіційний YouTube-канал як подарунок до свого 75-річчя.

Алла Пугачова відкрила канал на YouTube / фото: скрін instagram.com/orbakaite_k/

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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Додамо,Алла Пугачова сьогодні відзначає серйозну дату - ювілей 75 років. У своїх соцмережах Примадонна часто висловлюється в бік росіян і підтримує українців, за що пропагандистські росЗМІ накривають артистку хвилею критики.

А також Максим Галкін і його дружина, російська співачка Алла Пугачова, звернули увагу на маленьку дівчинку з України, яка подякувала парі за підтримку України.

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