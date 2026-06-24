Дружина Ткача розповіла, як їй вдалося схуднути на 30 кг

Вікторія Ткач схудла на 30 кілограмів і розповіла, як їй це вдалося.

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Вікторія Ткач схудла на 30 кілограмів / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Коротко:

Що розповіла дружина артиста

Що їй приписують

Дружина відомого коміка Юрія Ткача Вікторія розкрила секрет свого приголомшливого схуднення.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Вікторії, яка схудла на цілих 30 кілограмів, їй приписують операції та ін'єкції спеціальних препаратів. Однак молода жінка розкрила правду про те, як їй вдалося стати такою стрункою.

Як виглядає дружина Ткача зараз / фото: instagram.com, Вікторія Ткач

"Зараз мені приписали вже все, що тільки можна: і живіт я собі відрізала, і жир прибирала… Зараз я дозволяю собі з’їсти щось особливе, проте я навчилася контролювати себе, зупинятися в той момент, коли розумію, що організм наситився, не переїдати. Чи бувають у мене зриви? Буває, що мені хочеться вночі щось з’їсти, але це зовсім інші обсяги порівняно з тим, що у мене було раніше. Організм звикає, шлунок з часом зменшується", — чесно розповіла Вікторія.

Юрій і Вікторія Ткач / Скріншот YouTube

Втім, молода жінка каже, що не все так ідеально. За її словами, їй ще доведеться багато працювати над своїм тілом. "Треба підкачати руки. Живіт… Я виправдовую себе, що це кортизол, але це теж зайве, що треба ще підтягнути", — додала вона.

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Про особу: Юрій Ткач Юрій Ткач — український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

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