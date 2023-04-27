"Відчуття теплі": вокалістка Hardkiss розповіла про зустріч з королем Чарльзом на Євробаченні

Юлія Саніна з Hardkiss поговорила з королем Великобританії Чарльзом і його дружиною Каміллою. Співачка подякувала їм за допомогу Україні

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Юлія Саніна і король Чарльз разом з королевою-консортом Каміллою / скріншот з відео і ua.depositphotos.com

Відома українська співачка і солістка рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка стане однією з ведучих міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023, під час офіційного відкриття сцени заходу зустрілася з королем Чарльзом III та його дружиною – королевою-консортом Каміллою. Своїми враженнями від зустрічі артистка поділилася на сторінці в Instagram.

"Ну що, зустрілася я з Його Величністю, у нас навіть відбулася розмова. Я сказала все, що планувала і навіть більше. Подякувала, поговорили про Україну, він розповів, що відкрилася бібліотека, вони відкривали українську бібліотеку. І в цілому, відчуття настільки теплі, дуже приємно стає від людини", - сказала Саніна.

Співачка стверджує, що британська королівська сім'я також готова дивитися всі три ефіри Євробачення-2023.

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"Від усього українського народу я подякувала за підтримку, яку ми отримуємо від Сполученого Королівства Великої Британії та від королівської родини. Зазначила, наскільки важливо і приємно, що саме Великобританія від імені України приймає в цьому році конкурс "Євробачення". Ми обговорили те, як багато талановитих українців бере участь у підготовці і скільки чудових українських артистів виступить на сцені", – підсумувала Саніна.

Коли пройде Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені m&s Bank Arena.

13 травня відбудеться грандіозний фінал.

Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги на торішньому конкурсі українського фолк-хоп-колективу Kalush, однак через війну проведення конкурсу в нашій країні стало неможливим.

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