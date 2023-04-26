Євробачення-2023: букмекери різко змінили ставки для України

За версією букмекерів, в топ-10 претендентів на перемогу в Євробаченні 2023 року увійшла і Україна.

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Євробачення 2023 букмекери / instagram/tvorchi_official, eurovision.tv

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023, який повинен був пройти в Україні, зовсім скоро відкриє свої двері.

Вже 9 травня відбудеться перший півфінал Євробачення в Ліверпулі.

У минулому році букмекери віддавали 62% на перемогу України, і група Kalush Orchestra привезла заповітний кришталевий мікрофон в Україну.

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Євробачення-2023 - ставки букмекерів

Цього року букмекери також високо оцінили групу TVORCHI, яка представить Україну в Ліверпулі з піснею Heart of Steal.

Хоч чутки про те, що група Kalush Orchestra виграла конкурс через величезну підтримку пов'язана з війною в Україні, ставки в цьому році букмекерів говорять самі за себе.

За версією букмекерів, в топ-10 претендентів на перемогу в Євробаченні 2023 року увійшли:

Євробачення 2023 ставки букмекерів / скріншот

Швеція;

Фінляндія;

Україна;

Франція;

Іспанія;

Норвегія;

Ізраїль;

Австрія;

Італія;

Великобританія.

Варто відзначити, що букмекери знизили ставки України. Коли стало відомо, що TVORCHI представлять Україну, букмекери підняли нашу країну на 1 місце.

Тепер, за кілька днів до офіційного відкриття конкурсу, ставки України на перемогу змінилися.

Так, Швеції з ймовірністю в 44% прогнозують перемогу в нинішньому конкурсі. Представляти країну буде співачка Loreen з піснею Tatoo. У 2012 році вона вже вигравала на конкурсі.

Пісня Loreen, Tattoo для Євробачення

Друге місце в рейтингу букмекерів займає співак з Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha. Його шанс на перемогу становить 17%.

Україна ж за оцінкою букмекерів має 7% на перемогу.

5% мають Франція та Іспанія, 4% — Норвегія і по 2% — Ізраїль, Австрія, Італія і Великобританія.

З якою піснею Tvorchi представлять Україну на Євробаченні 2023

Коли пройде Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena.

13 травня відбудеться грандіозний фінал.

Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги група Kalush, проте через війну проведення конкурсу стало неможливим.

Дивіться відео, що говорять група TVORCHI про участь в Євробаченні.

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