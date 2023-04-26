Євробачення-2023: букмекери різко змінили ставки для України

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023, який повинен був пройти в Україні, зовсім скоро відкриє свої двері.
Вже 9 травня відбудеться перший півфінал Євробачення в Ліверпулі.
У минулому році букмекери віддавали 62% на перемогу України, і група Kalush Orchestra привезла заповітний кришталевий мікрофон в Україну.
Євробачення-2023 - ставки букмекерів
Цього року букмекери також високо оцінили групу TVORCHI, яка представить Україну в Ліверпулі з піснею Heart of Steal.
Хоч чутки про те, що група Kalush Orchestra виграла конкурс через величезну підтримку пов'язана з війною в Україні, ставки в цьому році букмекерів говорять самі за себе.
За версією букмекерів, в топ-10 претендентів на перемогу в Євробаченні 2023 року увійшли:
- Швеція;
- Фінляндія;
- Україна;
- Франція;
- Іспанія;
- Норвегія;
- Ізраїль;
- Австрія;
- Італія;
- Великобританія.
Варто відзначити, що букмекери знизили ставки України. Коли стало відомо, що TVORCHI представлять Україну, букмекери підняли нашу країну на 1 місце.
Тепер, за кілька днів до офіційного відкриття конкурсу, ставки України на перемогу змінилися.
Так, Швеції з ймовірністю в 44% прогнозують перемогу в нинішньому конкурсі. Представляти країну буде співачка Loreen з піснею Tatoo. У 2012 році вона вже вигравала на конкурсі.
Пісня Loreen, Tattoo для Євробачення
Друге місце в рейтингу букмекерів займає співак з Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha. Його шанс на перемогу становить 17%.
Україна ж за оцінкою букмекерів має 7% на перемогу.
5% мають Франція та Іспанія, 4% — Норвегія і по 2% — Ізраїль, Австрія, Італія і Великобританія.
З якою піснею Tvorchi представлять Україну на Євробаченні 2023
Коли пройде Євробачення 2023
67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena.
13 травня відбудеться грандіозний фінал.
Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги група Kalush, проте через війну проведення конкурсу стало неможливим.
Дивіться відео, що говорять група TVORCHI про участь в Євробаченні.
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