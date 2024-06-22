Організатори відмовляються організовувати концерти Кіркорову

Причина досить прозаїчна і стосується скандальної поведінки Кіркорова.

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Філіп Кіркоров вирішив податися в актори/ колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, ображено повідомив, що не збирається виступати з літніми концертами.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Кіркоров нібито вирішив перекваліфікуватися в актори. Тим часом російський продюсер Леонід Дзюник назвав більш прозаїчну причину.

За його словами, Кіркоров живе за рахунок гастролей, які підтримують його фінансове благополуччя. І просто так він би в житті не відмовився від них.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

"Після гучного скандалу, організатори не хочуть займатися організацією концерту Кіркорова", - додає він.

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Зазначимо, Філіп Кіркоров прийняв рішення обрізати забезпечення своїх дітей, коли вони стануть дорослими. Любитель Путіна зауважив, що він не збирається все життя забезпечувати Аллу-Вікторію та Мартіна, а лише допомагати їм.

А також уже багато років фанати підозрюють, щодіти Анастасії Стоцької не від її колишнього чоловіка Сергія Абгаряна, а від путініста Філіпа Кіркорова. Шанувальники відзначають, що з віком донька Віра і син Олександр все більше схожі на Філіпа.

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