Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, ображено повідомив, що не збирається виступати з літніми концертами.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Кіркоров нібито вирішив перекваліфікуватися в актори. Тим часом російський продюсер Леонід Дзюник назвав більш прозаїчну причину.
За його словами, Кіркоров живе за рахунок гастролей, які підтримують його фінансове благополуччя. І просто так він би в житті не відмовився від них.
Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
"Після гучного скандалу, організатори не хочуть займатися організацією концерту Кіркорова", - додає він.
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Зазначимо, Філіп Кіркоров прийняв рішення обрізати забезпечення своїх дітей, коли вони стануть дорослими. Любитель Путіна зауважив, що він не збирається все життя забезпечувати Аллу-Вікторію та Мартіна, а лише допомагати їм.
А також уже багато років фанати підозрюють, щодіти Анастасії Стоцької не від її колишнього чоловіка Сергія Абгаряна, а від путініста Філіпа Кіркорова. Шанувальники відзначають, що з віком донька Віра і син Олександр все більше схожі на Філіпа.
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