РосЗМІ повідомляють, що Кіркоров не може отямитися.

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Філіп Кіркоров переживає колосальну кризу/ колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про те, що путінський фанат і співак Філіп Кіркоров, який нещодавно "увійшов не в ті двері", перебуває в дуже важкому психологічному стані.

Як повідомляє російський ресурс "Страсти", Кіркоров нещодавно розповів, що його відвідують думки про смерть. Психолог Станіслав Самбруський повідомив, що Кіркоров переживає чоловічу кризу.

"Складно запідозрити Кіркорова у творчій кризі. Звичайно, стільки років намагатися робити щось нове - це може підкосити, але в зірки є всі можливості залучати найкращих режисерів для своїх шоу. А ось чоловіча криза з усім букетом переоцінки життєвих цінностей і досягнень може хвилювати Філіпа. При цьому його відмова від професійної психологічної допомоги виглядає як лукавство. В інтерв'ю він говорив, що після 50 не розлучається зі своїм психологом. Утім, якщо він припинив користуватися послугами психолога, потребу проговорити проблеми і знайти пошук рішення можна закрити з близьким другом або духівником", - резюмував експерт.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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Зазначимо, стало відомо, що Марго Овсяннікова платить шалені суми Філіпу Кіркорову за кожен світський вихід із ним. Вартість публічної появи з путіністом обходиться співачці-початківцю в 5 млн рублів.

А також адвокат співачки-путіністки Слави сказала, що Філіпу Кіркорову потрібно публічно вибачитися перед артисткою. Олена Сеніна розповіла пропагандистським росЗМІ, що артист знову увійшов "не в ті двері".

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