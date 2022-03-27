Знову влипла: Лободі заборонили брати участь у благодійному концерті на підтримку України

Лободі заборонили брати участь у благодійному концерті на підтримку України / facebook.com/chervakova

Співачка українського походження Світлана Лобода, яку раніше громадськість засудила за замовчування винуватців війни в Україні, знову потрапила у гучній скандал.

На своїй сторінці в Instagram вона анонсувала свій виступ на благодійному концерті в Латвії 26 березня.

"Завтра в Ризі в Міжпарку о 14: 00 я виступлю на благодійному концерті на підтримку України. Спільно з Children's Hospital Foundation, Президентом Латвії та першої леді країни ми зберемо кошти для гуманітарної допомоги всім, хто тимчасово залишив свої будинки в Україні і вимушено переїхав до Латвії. Я запрошую всіх прийти і проявити свою солідарність до стійкого і сильного духом і вірою українського народу!" - свідчило повідомлення.

Пізніше Лобода написала, що виступ скасовується через погодні умови.

Погода в той день і справді була вітряною, проте концерт все ж відбувся в закритому павільйоні. Правда, без участі Лободи.

Раніше артистці відмовили у виступі - її дорікнули в концертній діяльності на території країни-окупанта, а також підозрюють у спробах "пропіаритися" на війні, якою охоплена її батьківщина.

Відповідну заяву зробило Посольство України в Латвії: "Посольство України інформує, що, як і планувалося, благодійний концерт на підтримку українського народу відбувся в Ризі, в Межапарку, але без участі в ньому Світлани Лободи.

Організаторами концерту було прийнято рішення не включати виступ співачки у програму цього заходу, беручи до уваги її багаторічну діяльність в росії і для росії, в той час, коли кремль здійснив окупацію українського Криму і Донбасу, здійснював вбивства українських військових та мирного населення на Сході України.

Посольство України вітає будь-яку благодійну діяльність від будь-яких осіб, але тоді, коли це не заради шоу, а дійсно благодійний внесок в справу боротьби України проти кривавого путінського режиму".

Лободі заборонили брати участь у благодійному концерті на підтримку України / facebook.com/UKRinLatvia

читайте також"Немає слів, щоб залишатися коректним": Яремчук розпекла запроданку Лорак через війну в Україні

Раніше українська співачка Марія Яремчук висловилася про мовчання опальної Ані Лорак про війну в Україні, яке за словами артистки, стало розчаруванням для неї.

Інші новини: