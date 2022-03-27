"Немає слів, щоб залишатися коректним": Яремчук розпекла запроданку Лорак через війну в Україні

Яремчук розпекла запроданку Лорак через війну в Україні

Українська співачка Марія Яремчук висловилася про мовчання опальної Ані Лорак про війну в Україні. За словами артистки, для неї це стало розчаруванням.

Під час інтерв'ю Славі Дьоміну вона зізналася, що поведінка Лорак просто кричуща.

"Я думаю, що зараз це просто край! Ані Лорак розчарувала мене найбільше. У ситуації, яка є зараз, це просто кричуще. Немає слів, щоб залишатися коректним і не використовувати нецензурну лексику", - сказала Яремчук.

Вона додала, що зараз мовчати про війну в Україні - це підтримувати путінський режим і вбивства дітей і мирних жителів.

читайте такожУ Чернівцях зірку Ані Лорак на Алеї Слави відправили за російським кораблем"Світ кричить про це, закликає російську владу і армію зупинитися. І боляче, коли наші земляки, які всі 8 років війни жили і розвивали кар'єру в Росії, у яких тут є родичі, зараз просто мовчать", - додала співачка.

Раніше українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ.

Лорак і Лободі закидають, що вони довгий час будували кар'єру в Росії, через що, очевидно, стали забувати своє українське коріння. Їх бездіяльність прирівнюють до прямого сприяння країни-агресора.

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