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Знову холостячка: Мадонна розійшлася з молодим бойфрендом - що сталося

Анна Підгорна
27 травня 2024, 01:30
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Велика різниця у віці не змогла погасити пристрасть Мадонни та її бойфренда, але знайшлася серйозніша причина.
Мадонна
Мадонна новини - Мадонна розійшлася з Джошем Поппером / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

У 65-річної Мадонни було багато чоловіків і ще більше - коханців. Останнім часом вона віддає перевагу молодим чоловікам привабливої зовнішності.

У березні минулого року вона почала зустрічатися з Джошем Поппером - професійним боксером, який молодший за співачку на 35 років. Мадж познайомилася з бойфрендом завдяки своїм молодшим дітям, тренером яких є Поппер.

Молодий боксер досить довго "протримався на рингу" з поп-легендою, однак, як повідомив інсайдер виданню The Sun, роману прийшов кінець. Виною тому - божевільний графік Мадонни.

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Почуття між Мадж і Поппером були яскравими, але за цей рік, поки співачка готувалася до турне і колесила з виступами по всьому світу, пара практично не бачилася. Тому обом партнерам розставання здалося дуже природним - стосунки просто зійшли нанівець, без сварок і скандалів.

"Мадонна майже не бачила Джоша місяцями, тому що її графік був насиченим. Стосунки просто зійшли нанівець. Почуття охололи, але вони залишаються друзями", - стверджує інформатор.

Хто така Мадонна?

Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

Голлівуд - останні новини:

Раніше ілюзіоніста Девіда Копперфільда звинуватили в сексуальних домаганнях. Його жертви стверджують, що їм нібито на той момент було менше 18 років.

Також у ЗМІ потрапило фото розповнілого і огрядного Тома Круза. 61-річну голлівудську зірку застукали папараці під час відпочинку на пляжі Форментор на Майорці в Іспанії.

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