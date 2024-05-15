У ЗМІ потрапило фото обрюзглого і заплилого Тома Круза

Папараці сфотографували актора під час купання з популярним режисером.

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Тома Круз сильно змінився / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голлівудський актор Том Круз продемонстрував своє тіло, насолоджуючись відпочинком на пляжі Форментор на Майорці в Іспанії в минулі вихідні.

61-річний Круз, схоже, був у чудовому настрої, коли купався разом із режисером Алехандро Гонсалесом Іньярріту, з яким він співпрацює в майбутньому проекті, пише Page Six.

Зірка "Місія нездійсненна 8" одягнув темно-сині плавки, повністю демонструючи свій прес.

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Фото Тома Круза можна подивитися тут

Раніше того ж дня Круз був помічений у сірому капелюсі та футболці з V-подібним вирізом і масивних білих кросівках, коли він сідав на невеликий човен з Іньярріту.

Хто така Сурі Круз Сурі Круз - американська знаменитість, дочка американських акторів Кеті Холмс і Тома Круза. Том Круз і Кеті Холмс були щасливі разом кілька років тому. Однак його стосунки з Кеті та його донькою Сурі закінчилися, коли пара розлучилася. Шлюб тривав лише шість років. Том Круз не спілкується зі своєю дочкою.

Пара перебуває на ранніх стадіях створення першого англомовного фільму мексиканського режисера після його хіта 2015 року "Той, хто вижив".

Продюсером і режисером фільму стане Іньярріту, а Круз зіграє головну роль. Однак подробиці сюжету поки тримають у секреті.

Тим часом Круз був зайнятий зйомками нової "Місії: нездійсненна" по всій Європі, зокрема у Великій Британії та Норвегії.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Том Круз закрутив новий роман із донькою екс-депутата Держдуми РФ Ельсіною Хайровою і вже познайомився з її дітьми від шлюбу з російським олігархом.

раніше стало відомо про те, що Том Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.

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