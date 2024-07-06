Вони забрали будинок: російські окупанти вкрали будинок Джамали в Криму

Джамала розповіла, що окупанти увірвалися в її будинок і рилися в особистих речах.

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Джамала поділилася своєю бідою / Колаж Главред, фото Instagram/jamalajaa

Українська співачка і переможниця конкурсу Євробачення-2016 Джамала повідомила, що російські окупанти забрали її будинок у Криму.

Про це вона повідомила в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Джамала додала, що в будинку ніхто не проживав і за ним доглядали сусіди, у яких 5 липня представники російської окупаційної влади забрали ключі.

"Вони забрали будинок ... копаються в батьківських речах у сімейних архівах ... просто в цей момент вони забирають те, чим жили мої батьки. Над чим так тяжко працювали і власними руками, кров'ю і потом будували. Вони забрали навіть не в мене. А в моїх батьків", - написала в сторіс артистка.

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Джамала повідомила, що окупанти вкрали її будинок / Скриншот Instagram/jamalajaaaa

Джамала поділилася особистою трагедією / Скриншот Instagram/jamalajaaaa

Джамала поділилася особистою трагедією / Скриншот Instagram/jamalajaaaa

Спочатку знайшли папірець. Тижнів зо два тому прийшли "журналісти" і стали знімати будинок. Потім позавчора прийшов хтось і сказав, що будемо все оформляти. Потім прийшли і забрали ключі в сусідів. Їм навіть не треба було нічого зламувати. А сьогодні вони прийшли й описували майно. Сьогодні можна сказати забрали будинок", - зазначила Джамала.

За словами Джамали, якщо є в цьому світі справедливість, то Росія відповість за все.

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