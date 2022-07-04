"Вони покидьки планети Земля": Кондратюк показав рідне село, знищене росіянами

Ігор Кондратюк / Колаж Фото УНІАН та скріншот з відео

Легенда українського телеекрану і продюсер Ігор Кондратюк поділився з українцями своїм горем і перепостив відео, яке зняли бійці ЗСУ в його рідному селі Заградівка на півночі Херсонщини. Як видно в ролику, в селі не залишилося жителів, а будинки майже під фундамент знищені артилерійськими обстрілами.

"Це найкраще село України для мене - Заградівка на півночі Херсонщини. В якому я прожив до своїх майже 6 років. У будинку діда по мамі - Федора Зінченка. Крайній будинок біля проходу на річку і стадіон. Дід працював ветеринаром, їздив на бідарці, і давав мені тримати віжки (ми називали їх "вожі"). Влітку на світанку він мене тягнув на Інгулець. Ловив рибу, а я досипав у човні", — написав Кондратюк.

Продюсер розповів, що в Заградівці знайшли останній притулок його мати, бабуся, дід і багато найближчих родичів.

"Бажаю росіянам, щоб всі їхні "малі батьківщини" стали такими ж, як дідова Заградівка зараз! Або, Цукерберг, таке побажання - мова ненависті? Саме існування путінської Росії зараз - це суцільна "мова ненависті"! Росіяни-покидьки планети Земля", - написав він.

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Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селебам", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

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