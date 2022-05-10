Ігор Кондратюк написав еротичну розповідь про стосунки Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої

Кондратюк написав біографічну розповідь про Путіна / facebook.com/igor.kondratiuk.5

Український продюсер, шоумен і громадський діяч Ігор Кондратюк привітав своїх фанатів з Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вельми незвичайним чином - написав еротичну розповідь-притчу про головного ідеолога другої "коричневої чуми" - президента рф Володимира Путіна.

Спершу шоумен в сатиричній формі описав ранні роки правителя-тирана і його специфічні захоплення: "...В дитинстві Валодя Х. більше всього на 9 травня любив спостерігати за ветеранами-каліками. І поклявся на випотрошеній сусідській кішці, що такі ветерани будуть в Росії завжди, доки він буде жити! ...Біографи вказують, що у Валоді Х. замість "детства, отрочества и юности" були "детство, отрочество, мудачество".

Далі Кондратюком була описана перша інтимна зустріч володимира путіна з його імовірною коханкою, гімнасткою Аліною Кабаєвою. На думку шоумена, саме від цієї зустрічі беруть початок витоки ненависті президента рф до України.

"...Коли в спальню Владіміру Х. привели гімнастку Аліну К., вона радісно погодилась на інтим з вождем, але поставила умову: під час сексу буде продовжувати тренувати вправи зі стрічками, бо післязавтра - змагання. Стрічки були жовтою і блакитною.

Біографи кажуть, що з тієї ночі Х. зненавидів український прапор (про жовто-блакитні кольори прапорів Швеції та Барбадосу Х. дізнався вже після своєї смерті)..." - пише Кондратюк.

Кондратюк написав біографічну розповідь про Путіна / facebook.com/igor.kondratiuk.5

У коментарях до нової біографії Путіна від Ігоря Кондратюка, читачі порадили шоумену продовжувати історію, яку він, за його визнанням, написав з ненависті до Гітлера наших часів.

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Раніше співачка Лоліта, родом із Закарпаття, вразила фанатів своїм цинізмом - на 9 травня згадала Діда-ветерана і Львів, але продовжує ігнорувати війну в Україні.

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