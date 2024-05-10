"Вона з повною відсутністю розуму": колишній продюсер втікачки Лорак розговорився

Сергій Перман, колишній продюсер скандальної співачки-втікачки в країну-агресора РФ Ані Лорак, який шість років співпрацював з нею, зізнався, що вона людина дуже талановита, але не є розумною. Про це Перман розповів в інтерв'ю з Дмитром Гордоном.
"У мене з нею був роман. У той момент, я був у неї закоханий. Це був нерозділений роман. Вона талановита, красива жінка. З повною відсутністю розуму, на жаль", - сказав він.
Перман також зазначив, що припинив співпрацю з Лорак у 2013 році. І причиною цьому став конфлікт з її тодішнім чоловіком, Муратом Налчаджиоглу. Щоправда, продюсер зізнався, що він спровокував сварку з чоловіком співачки.
Перман також заявив, що певний час йому була байдужа Ані Лорак, проте зараз йому шкода її.
"Вона мені деякий час була байдужа. А зараз мені її шкода. Шкода. Її немає в моєму житті взагалі ніяк, ні в якому вигляді, я не знаю, що з нею відбувається, з ким вона зустрічається, з ким вона живе. Мені не цікаво взагалі, все що відбувається з того боку", - підсумував продюсер.
Хто така Ані Лорак
Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.
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