КримінАлла: Пугачову підозрюють у підготовці замаху

Тепер у країні-агресорі Примадонні намагаються нав'язати ще й амплуа розбійниці.

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Алла Пугачова новини - Віталій Бородін запідозрив співачку в підготовці замаху / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

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Дрібний чиновник у рф заявив, що він та його сім'я отримують погрози

Він підозрює, що замах на нього з помсти замовила Алла Пугачова

Алла Пугачова у свої 75 років вирішила перекваліфікуватися в кримінальні авторитети. Принаймні на цьому наполягають росЗМІ з посиланням на слова одного з чинуш країни-окупанта.

Дехто Віталій Бородін, який обіймає посаду глави Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією (ФПБК), звернувся в поліцію - він вимагає притягнути Примадонну до кримінальної відповідальності за статтею "Вбивство", оскільки впевнений, що вона замовила на нього замах. Раніше Бородін та його сім'я отримували погрози розправи.

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Чиновник упевнений, що це все підготувала Пугачова через помсту - Бородін виступав ініціатором позбавлення Алли Борисівни держнагород, присвоєння їй статусу іноагента та притягнення до кримінальної відповідальності за висловлювання проти країни на болотах і кривавої політики її директора. У зв'язку з цим "жертва" Примадонни планує подати на співачку заяву до Слідчого комітету.

Хто така Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Алла Пугачова - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті планувалося вбивство Алли Пугачової. Замах був пов'язаний із кримінальним світом, у якому в артистки були покровителі.

Також стало відомо, що діти Алли Пугачової та Максима Галкіна, 11-річні двійнята Гаррі та Ліза, живуть окремо від батьків. Сім'я возз'єднується лише кілька разів на рік.

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Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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