Є на що подивитися: 49-річну Шарліз Терон зняли в купальнику на пляжі

Голлівудська акторка Шарліз Терон з'явилася на пляжі й потішила шанувальників.

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Шарліз Терон відпочила в Мексиці / Колаж Главред, фото Instagram/charlizeafrica

Ви дізнаєтеся:

Де зустрічала Новий рік Шарліз Терон

Який вона має вигляд

Розкішна голівудська актриса Шарліз Терон продемонструвала свою підтягнуту фігуру, крокуючи в елегантному чорному купальнику в Лос-Кабосі, Мексика.

Як пише Page Six, 49-річна акторка відпочивала біля басейну разом зі своєю матір'ю Гердою Якобою Алеттою Марітц і 9-річною донькою Августою за день до Нового року. Терон демонструвала яскраву зовнішність у чуттєвому купальнику з бретельками через шию, який облягав її струнку фігуру і підкреслював засмаглі плечі.

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Фото Шарліз у купальнику можна подивитися тут

Як аксесуари вона одягла чорну кепку далекобійника з написом "SIX" спереду і чорні сонцезахисні окуляри у великій оправі.

У якийсь момент володарку "Оскара" помітили, як вона наносила сонцезахисний крем, щоб захистити свою шкіру від палючого сонця.

Її також помітили напівлежачою в затишному шезлонгу, яка готується зустріти Новий рік із членами своєї сім'ї.

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Раніше Главред писав про те, що Шарліз Терон більше не зацікавлена в трансформації свого тіла для ролей у кіно. 48-річна володарка Оскара сказала, що її тіло все ще відчуває наслідки коливань ваги протягом багатьох років, коли вона змінювала свою фігуру для певних ролей на екрані.

Раніше також німецька модель, акторка та телеведуча Гайді Клум, якій ось-ось стукне 50 років, поділилася зворушливим фото своїх улюблених жінок з різних поколінь.

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