Оля Полякова розридалася на "таємному" концерті перед військовими

Оля Полякова / соцмережі, Михайло Ясинський

Українська співачка Оля Полякова зовсім недавно повернулася додому з Європи, де з початку масштабної війни була з дітьми.

Співачка активно виступає для військових. Так, 13 липня Полякова дала концерт в Київському госпіталі і відвідала поранених бійців. Дружина одного з них зізналася, що співачка була без пафосу і навіть розплакалася.

"Вона дарувала лікарям, персоналу, що йде на поправку бійцям свій талант, піднімала настрій людям, отримувала овації, а вже через пів години потрапила до поранених, які не змогли бути на концерті. Вона прийшла підтримати їх, а вийшла звідти вся в сльозах, її просто трясло. Звичайно, ніяких фото і подробиць", – зізнався продюсер Михайло Ясинський.

Харків'янка Ольга Калениченко, чоловік якої лікується в Київському військовому госпіталі, поділилася враженнями від візиту Полякової.

Вона зізналася, що це ціле медичне містечко, де кожне відділення – дво -, три - і навіть п'ятиповерхова будівля. Для того щоб обійти його повністю, потрібно не одну годину, але співачка нібито зайшла в кожну палату з пораненими бійцями.

"Кажуть, що Оля зайшла в кожну палату. Вона була без камер і супроводу. Сама з якимось другом. Просто одягнена, зі злегка мокрим волоссям, тому що йде дощ. Ніякої свити, ніякого пафосу і заздалегідь підготовленого коридору для зірки. Ніякої заготовленої мови або порожніх напуттів. Вона просто заїхала в госпіталь, щоб кожному з бійців особисто сказати "спасибі"", – розповіла Ольга Калениченко в фейсбуці.

Більш того, за її словами, в одній з палат Полякова розплакалася, а від її чоловіка прийняла браслет: "Щоб поділитися вдячністю за таку щирість, чоловік зняв з себе браслет і віддав їй. А вона його відразу одягла".

Нагадаємо, раніше Полякова зізналася, що виїжджаючи на початку повномасштабної війни з України з дітьми, намагалася скористатися своїм зірковим становищем. Так артистка, яка раніше ніколи надовго не розлучалася з чоловіком, звернулася до прикордонників з проханням випустити чоловіка разом з сім'єю.

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