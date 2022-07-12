Оля Полякова розповіла, як намагалася вивезти військовозобов'язаного чоловіка за кордон

Оля Полякова намагалася вивезти чоловіка за кордон під час війни / instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова в інтерв'ю для Ранку з Україною зізналася, що виїжджаючи на початку повномасштабної війни з України з дітьми, намагалася скористатися своїм зірковим становищем.

Так артистка, яка раніше ніколи надовго не розлучалася з чоловіком, звернулася до прикордонників з проханням випустити чоловіка разом з сім'єю.

"Мій чоловік і не збирався виїжджати, але ж ми коли під'їхали до кордону, я подумала: може, зараз скористаюся своєю зірковістю. Я підійшла: "Може, ви випустите мого чоловіка, у мене двоє дітей" і все інше, плачу. Мене обійняли, погладили по голові та відповіли: "Прощайтеся". І ми попрощалися", - згадує Полякова.

Вона також зазначила, що за кордоном постійно відчувала провину перед чоловіком та іншими людьми, які змушені залишитися в країні, охопленій війною. Лише робота та благодійність повернули її до життя.

"Коли у мене з'явилася змога працювати і допомагати країні, я тоді перестала себе жерти, бо до цього ти думаєш: "Боже, я нікому не потрібен, у мене нічого немає, я ніхто". Коли ти 20 років робив кар'єру і тут у тебе забирають усе. Ми всі в Україні в однакових умовах. У нас 24 лютого забрали все", - каже артистка.

До слова, чоловік Полякової - бізнесмен Вадим Буряковський, не сидів без діла у відсутності дружини, а пішов служити в тероборону.

читайте також"Закликає зупинити цей жах": Агутін на концерті категорично виступив проти війни в Україні

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно, навіть нецензурну кричалку про президента РФ.

Інші новини: