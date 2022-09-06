Виявився нікому не потрібен: старий Петросян зганьбився в Росії

Євген Петросян, який підтримав війну РФ проти України, вже не приваблює росіян.
У російському місті Адлер скасували концерт Євгена Петросяна через низький попит на квитки - вдалося продати всього чверть залу.
Промоутер Сергій Лавров зазначив, що гумор коміка, який підтримує війну в Україні, зараз нікому не потрібен.
"Петросян в останні роки перестав збирати взагалі де-небудь. Всі ці скандали, розлучення і весілля не принесли йому абсолютно нічого в плані зборів. Його гумор зараз нікому не потрібен. Навіть серед коміків Петросян - поганий тон. У них з'явилася фраза: "Фу, це як у Петросяна". Зазвичай таке можна почути після поганого жарту", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.
Євген Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.
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