Виявився нікому не потрібен: старий Петросян зганьбився в Росії

Старий Петросян виявився не потрібен в Росії / скріншот

У російському місті Адлер скасували концерт Євгена Петросяна через низький попит на квитки - вдалося продати всього чверть залу.

Промоутер Сергій Лавров зазначив, що гумор коміка, який підтримує війну в Україні, зараз нікому не потрібен.

"Петросян в останні роки перестав збирати взагалі де-небудь. Всі ці скандали, розлучення і весілля не принесли йому абсолютно нічого в плані зборів. Його гумор зараз нікому не потрібен. Навіть серед коміків Петросян - поганий тон. У них з'явилася фраза: "Фу, це як у Петросяна". Зазвичай таке можна почути після поганого жарту", - пояснив він.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.

Євген Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.

Читайте також: