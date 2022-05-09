Петросян раптово заступився за Галкіна, який втік з Росії / скріншот

Євген Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.

"По-перше, виїхало півтора гумориста. Не знаю, чи можна Урганта назвати гумористом? Він взагалі-то шоумен. Слово гуморист все-таки асоціюється з іншими людьми. Кажуть, до речі, що він вже повернувся. Один Галкін за кордоном. Ну і що тепер?", - обурений Петросян.

Сам він нікуди не їхав, як і багато його колег, і продовжує працювати для російської публіки. Він заявив, що сам зв'язався з Міністерством оборони Росії і запропонував "поїхати і підтримати дух бійців на фронті".

читайте також"Несправедливо Галкіна мочать": Собчак подякувала Кіркорову за рознос пропагандистки СимоньянКрім того, він найближчим часом організовує виступи перед пораненими оккупантами.

Про те, як Євген Петросян відвідував російських окупантів, які отримали поранення в ході війни в Україні, в госпіталі з сумкою від елітного італійського бренду Gucci ми писали раніше.

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