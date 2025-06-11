Кетті Перрі та Орландо Блум розлучаються після восьми років разом - ЗМІ

Інсайдери назвали причину, через яку Перрі та Блум вирішили розійтися.

https://glavred.net/starnews/ketti-perri-i-orlando-blum-rasstayutsya-posle-vosmi-let-vmeste-smi-10672490.html Посилання скопійоване

Кеті Перрі та Орландо Блум розходяться - що сталося / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте більше:

Що сталося в парі Орландо Блума і Кеті Перрі

Чому зірки зважилися на розставання

Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум переживають кризу у стосунках, і перебувають на межі розставання. Про це інсайдер розповів виданню Page Six.

"Все скінчено. Вони просто чекають кінця її туру, щоб розійтися", - каже джерело. Зараз Перрі на гастролях, які завершаться на початку грудня.

відео дня

Примітно, що незадовго до новини про розставання, у пресу вже просочилися чутки про те, що у стосунках Блум і Перрі не все гаразд. Зокрема People опублікували слова іншого інформатора, який повідомив про "тертя" в парі Кеті та Орландо. У Перрі творча криза через те, як прийняли її новий альбом "143" у вересні 2024 року, а також через деякі погані відгуки про її тур "Lifetimes", у якому вона перебуває зараз. Блум виявляв розуміння і намагався підтримати, але кризи у стосунках їм уникнути не вдалося.

Кеті Перрі та Орландо Блум розходяться - що сталося / instagram.com/katyperry

"Кеті була дуже засмучена через те, як був прийнятий її новий альбом. Це її дуже напружувало. Орландо поставився до цього з розумінням, але це викликало деяку напругу. Вона також була розчарована деякими відгуками про тур. Це наклало відбиток на їхні стосунки", - повідомило джерело.

Кеті Перрі та Орландо Блум розходяться - що сталося / instagram.com/katyperry

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, який вигляд має непублічна і наймолодша дочка Уми Турман. Старші діти актриси від Ітана Гоука стали акторами, як і батьки, але Луна поки залишається для фанатів Турман загадкою.

Також кубино-іспанська акторка Ана де Армас уперше заговорила про стосунки з Томом Крузом, які їй приписують з лютого 2025 року. Між акторами 25-річна різниця у віці.

Читайте також:

Хто така Кеті Перрі? Кеті Перрі - американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред