Кетті Перрі та Орландо Блум розлучаються після восьми років разом - ЗМІ

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Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум переживають кризу у стосунках, і перебувають на межі розставання. Про це інсайдер розповів виданню Page Six.
"Все скінчено. Вони просто чекають кінця її туру, щоб розійтися", - каже джерело. Зараз Перрі на гастролях, які завершаться на початку грудня.
Примітно, що незадовго до новини про розставання, у пресу вже просочилися чутки про те, що у стосунках Блум і Перрі не все гаразд. Зокрема People опублікували слова іншого інформатора, який повідомив про "тертя" в парі Кеті та Орландо. У Перрі творча криза через те, як прийняли її новий альбом "143" у вересні 2024 року, а також через деякі погані відгуки про її тур "Lifetimes", у якому вона перебуває зараз. Блум виявляв розуміння і намагався підтримати, але кризи у стосунках їм уникнути не вдалося.
"Кеті була дуже засмучена через те, як був прийнятий її новий альбом. Це її дуже напружувало. Орландо поставився до цього з розумінням, але це викликало деяку напругу. Вона також була розчарована деякими відгуками про тур. Це наклало відбиток на їхні стосунки", - повідомило джерело.
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Хто така Кеті Перрі?
Кеті Перрі - американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.
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