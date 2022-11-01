УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Одна історія дивніше іншої: Тодоренко розповіла про свої пригоди в дамській вбиральні

1 листопада 2022, 14:26

Ведуча-зрадниця докладно розповідає про свої туалетні справи та сни, проте продовжує мовчати про війну в Україні.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко розповіла, як її фотографували в дамській кімнаті / t.me/todorenkoregina

Телеведуча-запроданка Регіна Тодоренко продовжує розважати свою аудиторію безглуздими розповідями. Після істерики через концертну сукню, вона вирішила розповісти в блозі про свої туалетні пригоди.

У фарбах і деталях вона повідала про те, як сиділа в дамській кімнаті у своїх справах, коли до неї увірвався чоловік, і став знімати, як вона справляє природну потребу.

Потім, скаржиться Тодоренко, цей туалетний папараці зажадав з неї кругленьку суму за те, щоб ці фотографії не потрапили в ЗМІ.

"Сиджу я в дамській кімнаті, тут двері відчиняє навстіж один дуже відомий чоловік. Я намагаюся піднятися і одягнутися, але фотограф починає робити знімки всього, що відбувається. Відчуваю себе безпорадною ... Кричу: "Зупиніться!" А мені у відповідь: "Всі фото ви можете забрати через суд або за окрему плату у мого менеджера". Я обурююся", - розповідає ведуча.

Потім Регіна повідала, що це був всього лише сон, проте він був настільки яскравим, що зіпсував їй настрій.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це. У чорний список потрапила і Регіна Тодоренко.

А ведуча і в вус не дме: нещодавно вона випустила новий музичний альбом розтиражований на російських майданчиках, для обкладинки якого знялася оголеною.

Інші новини:

шоу-бізнес Регіна Тодоренко новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:13

"Отримала кайф!": Успенська прийшла в захват від великих яєць

14:59

Київстар "посипався": масштабний збій в додатку і з поповненням рахункуВідео

14:51

Що можна і що заборонено садити поруч з яблунею: найкращі та найгірші сусіди

14:46

Неймовірно смачний обід для всієї родини, коли вдома немає світла: швидкий рецепт для кожногоВідео

14:34

Вода не завжди допомагає: як позбавитись від гикавки дорослому, дитині і немовляті

Реклама
14:26

Одна історія дивніше іншої: Тодоренко розповіла про свої пригоди в дамській вбиральні

14:11

На Україну чекає надважка зима, Росія хоче знищити нашу енергосистему - УкренергоВідео

13:46

"Хоче зберегти собі життя": Піонтковський пояснив, чому Путін так клянчить переговори з УкраїноюВідео

13:26

"Не бажає псувати настрій" : навіть мати Симоньян не дивиться пропагандистську маячню дочки

13:24

У Берліні побили українця через тризуб на шапці

13:18

У нашийнику з шипами: посинілу дочку Якубовича зняли в страшному вигляді

13:07

ППО NASAMS і VAMPIRE для боротьби з дронами: у США оголосили про нову військову допомогу УкраїніВідео

13:02

"Такі ви нам пропонуєте перемовини?": Зеленський показав наслідки ударів РФ по УкраїніВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 листопада 2022: Левам - несподівані новини, Козерогам - важлива зустрічВідео

12:47

"Порубало осколками": фрагмент російської ракети убив українця, його вагітну дружину і дитинуВідео

12:12

Ніякої РФ в G20 і Путіна на саміті на Балі: Україна закликала до ізоляції Росії та її директораВідео

12:08

"Тьху, вівці": Арестович назвав льотчиків РФ добровільними рабами і пригрозив розплатоюВідео

12:01

В окупованій Волновасі злетів у повітря готель з "кадирівцями"

11:54

Затоптали на смерть: у тисняві в Сеулі загинув відомий південнокорейський k-pop-співак

11:22

"Будемо сидіти на дровах": Жданов пояснив найгірший сценарій, якщо Путін спробує "заморозити" УкраїнуВідео

Реклама
11:17

Як не угробити техніку через віялові відключення: що потрібно зробити одразу після блекаутуВідео

10:59

Вітренко подав заяву про відставку з посади голови Нафтогазу, його замінить Чернишов - ЗМІВідео

10:25

Відключення світла почалися вранці у Києві та 7 областях: що відомоВідео

10:20

Яким буде курс долара в Україні в 2023 році: Нацбанк змінив прогноз

10:03

Гороскоп на сьогодні 1 листопада 2022: Овнам - успіх, Дівам - велика сварка, Козерогам - гроші

09:58

"У Донецьку гундіт Ольчик": Єфросиніна пройшлася по Бузовій

09:52

Міг воювати в лавах ПВК Вагнера: в Україні ліквідовано замкомбата батальйону Осетія

09:46

Українська письменниця вирішила відмовитися від російських імен у своїх книгах

09:39

"500 тон вибухівки на 6-метрових дронах": Путін осоромився вигадкою про фантастичні підводні апаратиВідео

09:27

На війні в Україні ліквідували мобілізованого менеджера з Волгограда

08:56

Про схему "давайте віддамо Путіну ще шматок України, і він точно заспокоїться"Погляд

08:49

У Бердянську підірвали колаборанта – "заступника мера"Відео

08:44

Як зберігати продукти, якщо довго немає світла і холодильник не працює

08:12

ЗСУ знищили на Херсонщині артбатарею окупантів, яка обстрілювала мирних жителівВідео

07:56

"Кухар Путіна" Пригожин несподівано зробив комплімент Зеленському

07:22

Війна в Україні закінчиться в 2023-му, але загроза не зникне: Волкер пояснив, як гарантувати безпеку

06:42

Ракетний терор: як РФ намагається вирішити відразу три завданняПогляд

06:41

Перемога дається нам дуже важко, але вона обов'язково буде - Залужний

06:16

Гороскоп на листопад 2022: на Скорпіонів чекає місяць сюрпризів у коханні та фінансахВідео

05:20

Тиждень буде палаючим пеклом: які міста бомбитимуть найближчими днями - гороскоп для УкраїниВідео

Реклама
04:00

Навіщо потрібно засовувати сірник в сало: неймовірний секрет, про який майже ніхто не знаєВідео

03:20

Чи можуть ЗСУ вдарити по Москві дронами: прогноз експертаВідео

03:20

Шикарні рулетики з риби на Новий рік 2023: унікальний рецепт святкової закускиВідео

02:53

"Шанси на звільнення Криму зростають щодня": Жданов озвучив сценарійВідео

02:20

Гороскоп на листопад 2022 для Водоліїв: повернення додому, великий прибуток і нові можливостіВідео

01:55

Молода дружина Сергія Тігіпка показала ідеальний прогин в облягаючому одязіВідео

01:34

Оприлюднено перші слова короля Чарльза III після смерті принцеси Діани

01:30

Вріже мороз до - 4°: українці дізналися "крижаний" прогноз з аномалієюВідео

00:51

Прикмети на 1 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб не зіпсувати все життяВідео

00:15

Віталій Портников. Ердоган кинув ПутінаВідеоблоги

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти