Одна історія дивніше іншої: Тодоренко розповіла про свої пригоди в дамській вбиральні

Регіна Тодоренко розповіла, як її фотографували в дамській кімнаті / t.me/todorenkoregina

Телеведуча-запроданка Регіна Тодоренко продовжує розважати свою аудиторію безглуздими розповідями. Після істерики через концертну сукню, вона вирішила розповісти в блозі про свої туалетні пригоди.

У фарбах і деталях вона повідала про те, як сиділа в дамській кімнаті у своїх справах, коли до неї увірвався чоловік, і став знімати, як вона справляє природну потребу.

Потім, скаржиться Тодоренко, цей туалетний папараці зажадав з неї кругленьку суму за те, щоб ці фотографії не потрапили в ЗМІ.

"Сиджу я в дамській кімнаті, тут двері відчиняє навстіж один дуже відомий чоловік. Я намагаюся піднятися і одягнутися, але фотограф починає робити знімки всього, що відбувається. Відчуваю себе безпорадною ... Кричу: "Зупиніться!" А мені у відповідь: "Всі фото ви можете забрати через суд або за окрему плату у мого менеджера". Я обурююся", - розповідає ведуча.

Потім Регіна повідала, що це був всього лише сон, проте він був настільки яскравим, що зіпсував їй настрій.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це. У чорний список потрапила і Регіна Тодоренко.

А ведуча і в вус не дме: нещодавно вона випустила новий музичний альбом розтиражований на російських майданчиках, для обкладинки якого знялася оголеною.

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