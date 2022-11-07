Наречена Путіна: скандальна Оксана Байрак ділилася своїми фантазіями про президента РФ

Оксана Байрак мріяла вийти заміж за Путіна / instagram.com/ksanabayrak, kremlin.ru

Українська акторка Катерина Тишкевич в інтерв'ю Аліні Доротюк відверто розповіла про дружбу з режисеркою Оксаною Байрак, яка зайняла проросійську позицію, чим немало здивувала своє близьке оточення.

Байрак зняла популярний телесеріал Ніщо не трапляється двічі, головною героїнею якого була Тишкевич. Після зйомок між режисеркою і акторкою зав'язалася якась подоба дружби, проте Катерина зізнається: Оксана - прекрасний режисер, але з нею дуже важко, як з людиною і другом.

З початку повномасштабної війни в Україні, Байрак і Тишкевич опинилися по різні "сторони барикад": акторкаа відстоює проукраїнську позицію, займається волонтерством на користь ЗСУ і вірить в швидку перемогу України, режисерка ж публічно повторює мантри про всемогутній Союз і братні народи.

"Оксана мене здивувала. Чи я була така сліпа, що я не бачила рівня, наскільки вона проросійсько налаштована? Були якісь жарти по типу "от, за путіна я б вийшла заміж". Я завжди думала, що вона реально гонить, тобто таке не може бути. Це не не секрет, вона всім на право і на ліво це казала. Я думала, що це такий невдалий жарт, чи що... Зараз розумію... Тому відверто пропагандистські ефіри, які вона почала вести, в яких вона каже про "дамбили бомбасс", 8 лет, Аллея ангелів, просто все "по методичке", мене не здивували", - згадує Катерина.

Вона зізнається, що за всі 8 місяців війни вона спілкувалася з Байрак лише один раз: режисерка подзвонила їй з вимогою видалити сторіс, в якому Тишкевич заявляє, що припиняє свою дружбу з Оксаною, і не підтримує та не схвалює її позицію щодо війни в Україні. Розлючена цією заявою режисерка навіть дзвонила мамі Катерини з метою вплинути на акторку.

Раніше російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під "часткову мобілізацію", коли його дочка нещодавно народила первістка.

Ще один путінський вішалка Тіматі вибухнув квітчастою промовою про те, що готовий "віддати борг батьківщині" і не боїться "могілізаціі". Однак сміливо так міркував Тимур Юнусов лише через свою непридатність.

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