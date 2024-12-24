Новина про здоров'я Короля Чарльза засмутила його підданих

Тепер піддані короля трохи налаштовані, незважаючи на хороші прогнози.

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Чарльз III продовжить лікування від раку / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

Чарльз змушений продовжувати лікування

У нього все йде добре

Королівських підданих засмутила новина про те, що Король Чарльз все ще буде продовжувати лікування від раку.

Як пише Women's Day, стало відомо, що король Карл III продовжить лікування раку 2025 року, але джерела при дворі підтвердили, що воно рухається "в дуже позитивному напрямку".

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Ця новина з'явилася після того, як стало відомо, що 75-річний король призупинить своє лікування, поки він і його дружина королева Камілла вирушать у тур Австралією і Самоа в жовтні.

Його Величність продовжував своє поточне лікування до від'їзду в Австралію, але його лікарі схвалили коротку паузу на час його відсутності.

У заяві Букінгемського палацу від 6 лютого 2024 року підтверджується, що в короля Карла III діагностовано рак. "Під час нещодавньої процедури в лікарні короля з приводу доброякісного збільшення простати було відмічено окреме питання, що викликає занепокоєння. Подальші діагностичні тести виявили форму раку", - було сказано в заяві.

Рак був виявлений під час його поїздки в лікарню для лікування збільшеної простати. Операція з цієї процедури була оголошена 18 січня, а король прибув туди приблизно через тиждень.

Джерело при дворі повідомило The Times, що "рішення короля не розголошувати тип раку було усвідомленим вибором, щоб мати можливість охопити якомога більшу кількість людей, які страждають на це захворювання, а не звужувати фокус на конкретній формі раку".

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